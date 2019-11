Rodrygo sobre Real Madrid x PSG: "espero que Neymar não jogue"

Atacante brasileiro vem ganhando espaço no Real Madrid e revela inspiração em Casemiro e Sergio Ramos

O brasileiro Rodrygo parece cada dia mais à vontade em Madri. O ex-jogador do chegou ao no começo dessa temporada e já atuou algumas vezes como titular da equipe de Zinedine Zidane. Em entrevista ao Esporte Interativo, Rodrygo falou sobre a possibilidade de enfrentar Neymar no duelo entre Real e , pela .

"Eu nunca joguei e não estou querendo jogar não. Espero que ele não jogue. Vai ser bom para o espetáculo se ele jogar, vai ser bom a primeira oportunidade de jogar contra ele. Espero que seja bom, espero que o pessoal lá de trás consiga marcar ele bem pra que a gente consiga vencer o jogo", disse, brincando, o atleta brasileiro.

O duelo entre Real Madrid e PSG acontece em 26 de novembro, pela fase de grupos da Champions League. É a chance de Zinedine Zidane se redimir dos 3 a 0 que o PSG aplicou sobre a equipe espanhola na partida de abertura da Liga dos Campeões.

O brasileiro destaca a importância de ter um técnico como Zidane do lado de fora do gramado e diz que o apoio que ele dá aos jovens do elenco é muito importante.

"Quando eu vi que ele veio me cumprimentar e falou meu nome eu dei uma tremidinha, o coração deu uma acelerada. Eu lembro que eu machuquei faz um ou dois meses, ele sempre vinha falar comigo para eu continuar tranquilo, eu dei uma abalada, mas ele sempre vinha conversar comigo, ia lá no departamento médico, falava pra eu continuar tratando, pra voltar mais forte. É um técnico que dá bastante confiança pra gente jovem", falou Rodrygo.

Rodrygo revelou a inspiração em Casemiro e em Sergio Ramos, pela experiência dos dois e pela dedicação nos treinamentos.

"O Casemiro eu não conhecia muito, conheci mais depois de vir para cá. Ver o tanto que ele trabalha, ele já ganhou tudo, e ver o quanto ele trabalha é uma inspiração, assim como o Sergio Ramos. Até pega mal falar só dos dois porque todos aqui trabalham muito, mas o Casemiro por ser do meu país. Normalmente brasileiro tem a fama de preguiçoso e parece que ele veio para mudar isso, ele trabalha muito", revelou o camisa 27 dos Blancos.