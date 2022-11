Festa do Flamengo nas ruas do Rio tem provocações a Real Madrid, Palmeiras e até Tite

Prefeitura estima que cerca de dois milhões de rubro-negros estiveram presentes no evento

Depois de mais ou menos duas semanas de espera, a torcida do Flamengo pode ir as ruas comemorar os títulos da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. O evento reuniu cerca de dois milhões de pessoas, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro , no centro do Rio de Janeiro e e teve direito a provocações ao Real Madrid, Palmeiras, sobrando até para Tite, técnico da seleção brasileira.

Sem Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro, que já estão com suas respectivas seleções, Gabigol comandou a festa em cima do trio elétrico rubro-negro. O atacante recebeu a camisa 10 das mãos de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, e confessou estar “virado”. O jogador esteve em um evento na noite de sábado e foi direto para a festa rubro-negra neste domingo.

Os torcedores que estavam acompanhando o trio do Flamengo, puxaram uma canção em provocação ao técnico Tite, que não convocou Gabigol para a disputa da Copa do Mundo do Qatar:



“Ô Tite, vai se f#... o Gabigol não precisa de você".

Torcida do Flamengo puxou “Tite, vai se f****, o Gabigol não precisa de você”, e o atacante respondeu: “É verdade! Eu já jogo numa seleção, c******”.



"Tite, vai se f****, o Gabigol não precisa de você", e o atacante respondeu: "É verdade! Eu já jogo numa seleção, c******".

🎥 FlaTV | @Flamengo

Em resposta ao grito da torcida, Gabigol ressaltou:

“Eu só queria falar uma coisa. Eu já tô na seleção. Acabou o amor, o Gabigol vai virar o inferno”.

Ao longo da festa no trio, o Palmeiras também virou alvo, e torcedores ironizaram o atual campeão brasileiro. Ambas as equipes se enfrentarão em janeiro, pela Supercopa do Brasil.

PRA NÃO PERDER O COSTUME, O PALMEIRAS NÃO TEM MUNDIAL

Possível rival do Flamengo uma eventual final de Mundial de Clubes, o Real Madrid também foi provocado.