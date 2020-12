Rodrygo, mais garçom do que nunca no Real Madrid

Em sua segunda temporada pelo Real, brasileiro assume papel de assistente no time liderado por Benzema

Em sua segunda temporada pelo , o jovem Rodrygo segue em busca de seu espaço no clube da capital espanhola, onde vive uma “fase garçom”.

Após o início promissor na temporada passada, quando disputou 27 partidas e marcou sete gols, o brasileiro parece se encontrar em uma posição de suporte. Até aqui foram 16 partidas, com apenas um gol marcado, mas cinco assistências distribuídas.

O momento de Rodrygo vai de encontro com a excelente fase de Karim Benzema, que assume cada vez mais o papel de protagonista após a saída de Cristiano Ronaldo, sendo decisivo na temporada dos merengues. Na partida deste domingo (20) contra o , o francês deu duas assistências e marcou uma vez, com passe vindo de Rodrygo.

Constantemente comparado a Vinicius Junior, seu companheiro de equipe no Real Madrid, Rodrygo já tem números bastante similares aos do ponta, mesmo com menos minutos em campo. Nas poucas vezes que foram escalados juntos no time inicial, os brasileiros foram amuletos do Real.

Dividindo a liderança com o rival (que tem duas partidas a menos), o Real de Zidane vem de uma sequência de quatro vitórias seguidas, e já pressiona os comandados de Simeone. Classificado para as oitavas, o time terá pela frente a de Papu Gomez, em duelos agendados para fevereiro e março de 2021.