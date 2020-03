Rodrygo e Vini Jr. valem, juntos, menos que Jadon Sancho, aponta estudo

Não é só isso: se acrescentarmos Gabriel Martinelli, ainda assim o trio de brasileiros sairá mais barato

Se você tivesse o poder da escolha, preferiria pagar 200 milhões de euros por Jadon Sancho, ou 163 por Rodrygo e Vinícius Júnior? De acordo com o CIES, órgão que estuda o futebol por estatísticas, estas duas opções seriam possíveis.

Na post semanal 288 da entidade, foi publicada uma pesquisa estimando os valores dos principais jogadores jovens das cinco grandes ligas europeias. Mesmo com os brasileiros do no top 5, nem juntando o preço estimado dos dois seria possível chegar ao valor do jogador do .

Campeão do NxGn de 2019 e vice-colocado no Kopa Trophy - prêmio dado pela France Football ao melhor futebolista jovem da temporada - deste ano, o inglês, prestes a completar 20 anos, será um dos craques mais desejados na próxima janela, com clubes como , , de Munique, e muitos outros disputando sua contratação.

Mais times

Titular do clube alemão a dois anos, nesta temporada o garoto já tem 14 gols e 15 assistências na , em apenas 23 jogos. Para efeitos de comparação, Rodrygo e Vinícius Júnior, juntos, tem 31 partidas disputadas, balançaram as redes quatro vezes e distribuíram apenas um passe para gol.

Nem mesmo seu companheiro de ataque no Borussia, Haaland, chega perto de competir com Sancho. O artilheiro, segundo o CIES, possui aproximadamente metade do valor de mercado do companheiro do time. Ou seja: com apenas quatro milhões de euros a mais, seria possível contratar - em teoria - o austríaco, Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli pelo mesmo preço estipulado do inglês.

Confira alguns dos jovens mais valiosos do planeta segundo a entidade (em euros):

Mais artigos abaixo

1. Jadon Sancho (Borussia Dortmund): 198.5 milhões

2. Erling Haaland (Borussia Dortmund): 101 milhões

3. Rodrygo (Real Madrid): 88.9 milhões

4. Vinícius Júnior (Real Madrid): 73.9 milhões

5. Callum Hudson-Odoi (Chelsea): 72.3 milhões

6. Ferran Torres ( ): 55.2 milhões

7. Eduardo Camavinga ( ): 53 milhões

8. Mason Greenwood (Manchester United): 50.6 milhões

9. Phil Foden ( ): 50.4 milhões

10. Moise Kean ( ): 46 milhões

21. Gabriel Martinelli ( ): 25.2 milhões

29. Reinier (Real Madrid): 12.7 milhões

40. João Pedro ( ): 9.5 milhões

46. Paulinho ( ): 8 milhões

Outro ponto interessante da pesquisa é que o , tão famoso por suas categorias de base, possui apenas um atleta na lista: Ansu Fati. Isto é menos que os quatro representantes do rival Real Madrid, os dois do Valencia e empata com times menores da , como o e o .

Se tais jogadores vão valer realmente este preço - ou se eles serão vendidos - ninguém sabe ainda. O que não deixa dúvidas é que a próxima geração do futebol mundial parece estar vindo com tudo.