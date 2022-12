Quem é Rodrigo Santana, novo auxiliar do Corinthians?

Profissional trabalhou como técnico em Atlético-MG, Avaí e Coritiba e se junta a Fernando Lázaro no Corinthians

O Corinthians anunciou na manhã desta segunda-feira a contratação de Rodrigo Santana como novo auxiliar técnico para a temporada de 2023. O profissional vai ser um dos companheiros de Fernando Lázaro na área técnica para a próxima temporada.

Ex-jogador de futebol, o profissional de 40 anos chega ao Corinthians após boas passagens por equipes do interior de São Paulo e de Minas Gerais. Chegou ao Atlético Mineiro em 2018, como coordenador técnico das categorias de base e, pouco tempo depois, assumiu o time Sub-20.

Entre abril e outubro de 2019, esteve no comando do time principal do Atlético e teve um retrospecto de 18 vitórias, seis empates e 17 derrotas em 41 jogos como treinador da equipe. Depois, passou por Coritiba e Avaí. O último trabalho de Rodrigo Santana foi no Confiança e seu desempenho não foi bom: duas vitórias, quatro empates e oito derrotas em 14 jogos feitos.

Rodrigo Santana se junta a Thiago Larghi, também auxiliar, e Flávio de Oliveira, preparador físico, na comissão de Fernando Lázaro para 2023. Os profissionais começam a trabalhar no dia 14 de dezembro, quando o elenco corintiano volta de férias.