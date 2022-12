Rodrigo de Paul "previu" à GOAL sucesso de Messi na Copa do Mundo

Companheiro de Messi revelou confiança no craque antes do início da Copa do Mundo

Em abril, Rodrigo De Paul conversou com a GOAL e profetizou que Messi faria uma grande Copa do Mundo. A sua previsão foi cumprida

Campeão da América com a Argentina e estrela do Atlético de Madrid, Rodrigo Javier De Paul concedeu em abril passado uma entrevista à GOAL. Naqueles dias, a Copa do Mundo de 2002 no Qatar ainda estava distante, mas agora a Argentina já está na final da Copa do Mundo e é curioso ver como De Paul acreditava mais do que ninguém em seu amigo e sócio, Lionel Messi. Estas foram algumas perguntas da conversa com De Paul. Com o passar do tempo, é impressionante como diversas das previsões estavam corretas.

Em um grupo com Polônia, México e Arábia Saudita, a Argentina deveria ser favorita para passar....

“É uma Copa do Mundo e são as melhores. É um grupo difícil. Os três rivais que a Argentina terá têm diferentes maneiras de jogar e estilos distintos, teremos que nos adaptar. Estamos muito entusiasmados, pela campanha de de 2018, nestes quatro anos as coisas foram feitas super bem, estamos todos juntos, com o mesmo treinador, ganhou uma Copa América, 31 jogos sem perder...Vamos com entusiasmo, mas com uma expectativa moderada, porque há sete ou oito candidatos. Vamos tentar chegar até ao último dia. Queremos dar isso ao fã. Temos de dar esperança a um país onde há sempre mais coisas negativas do que positivas. Só assim venceremos.

"Messi está em outro nível, a cabeça vai mais rápido do que qualquer ser humano"

Fala-se muito da parceria De Paul-Messi. Este será o quinto Mundial de Lionel e talvez o último. Seria o encerramento perfeito acabar como campeão do mundo?

“Primeiro, que Messi não precisa de mais nada por tudo o que deu ao futebol para colocá-lo lá, por cima de tudo. Ele está feliz com a Argentina. Ele é o nosso líder, nós o seguimos. Agora ele certamente falará conosco, ele tem cinco Copas do Mundo e nos dará conselhos, uma palavra de encorajamento, porque como você disse, já são cinco Copas do Mundo e a experiência neste momento pesa", disse De Paul.

"Espero que Messi se divirta e não sofra. Espero que corra bem, veremos se é a sua última Copa do Mundo ou não, isso será decidido por ele. Ele pode realmente continuar jogando até que ele queira, porque ele está em outro nível, a cabeça é mais veloz do que qualquer ser humano, então todos nós tentaremos fazê-lo desfrutar desta Copa do Mundo e se chegarmos ao último dia, então ainda melhor", explicou ele ao GOAL.

Existem paralelos entre como a Scaloni motiva e a forma como a Simeone o faz?

“Sim, um pouco da dinâmica do futebol. Quando você está lá em cima, você sabe que em algum momento isso acaba e quando as coisas correm mal, trabalhando também sai. Fazendo as coisas bem, tudo vai muito melhor. Quando as coisas correm mal, é verdade que ambos, Scaloni e Simeone, têm muita personalidade. Eles são muito para falar com o jogador. Nesse sentido são muito parecidos, mas o Cholo com mais experiência logicamente. Por aí os dois têm sido jogadores, conhecem o vestiário e sabem quando têm de falar ou quando é o melhor momento para transmitir a sua mensagem. Scaloni e o Cholo sabem quando falar com o grupo, quando não ou quando é hora de uma conversa individual. No Atlético de Madrid foi fundamental saber interpretar quando se tinha de falar em grupo, quando em individual, porque essa, sem dúvida, foi a forma de despertar pequenas coisas que faltavam.

Alguma promessa a fazer se acabar por ser campeão mundial?

“Eu faria muitas loucuras, mas prefiro não dizê-las. Nós, como jogadores, temos que fazer as pessoas entenderem que ganhar uma Copa do Mundo não é nada fácil. Haverá seleções que são muito fortes. Eu estaria errado se eu estivesse aqui para falar promessas sobre o que vou fazer se eu for campeão. Sim, vamos com entusiasmo, vamos dar tudo para cumprir o objectivo, mas temos de ir com cautela, passo a passo".

Você entende que a figura de Simeone é questionada pelos resultados?

“Duvidor do Cholo Simeone é uma loucura. Ele é um dos melhores treinadores do mundo, tem as coisas muito claras. E quando as coisas não correm bem é coisa de todos e quando correm bem, também. Isto é um clube, uma equipa. Nos bons e nos maus momentos, todos sabemos que temos nossas responsabilidades. Sabemos que Simeone é a cabeça desta equipa, quem dirige este navio e nesse navio estamos todos. Acreditamos muito no que ele nos diz e, acima de tudo, pela forma como o Cholo tem de transmitir".