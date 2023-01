Rodrigo Caetano viaja ao Rio de Janeiro para se despedir do amigo Roberto Dinamite

Diretor de futebol do Atlético-MG trabalhou com o ex-presidente do Vasco entre 2009 e 2011. Eles venceram Série B e Copa do Brasil

Rodrigo Caetano viajou ao Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (9), para prestar homenagem a Roberto Dinamite, com quem trabalhou durante a passagem pelo Vasco. O ex-jogador faleceu na manhã desse domingo (8), aos 68 anos, vítima de um câncer no intestino, descoberto ainda em 2021. Internado no rio de Janeiro desde sábado (7), ele não resistiu às complicações da doença.

O diretor de futebol do Atlético-MG foi à cidade para se despedir do amigo. Ele ainda representou o Galo no velório do ex-jogador e ex-presidente vascaíno.

Dinamite e Caetano trabalharam juntos em São Januário, entre 2009 e 2011. No período, foram campeões da Série B 2009 e venceram a Copa do Brasil 2011. Eles ainda foram vice-campeões do Brasileirão de 2011.

Ao conversar com a diretoria do Atlético sobre a ida ao Rio de Janeiro, Rodrigo Caetano se prontificou a pagar as despesas da viagem. Ele disse, inclusive, que representaria o clube no velório do ídolo vascaíno.