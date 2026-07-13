Rodri: Yamaal precisa disso para se tornar um jogador mais completo

Lamine Yamal está no centro das atenções, com a aproximação da partida das semifinais da Copa do Mundo entre França e Espanha, marcada para amanhã, terça-feira.

Embora suas estatísticas neste torneio ainda estejam longe das dos astros da Copa do Mundo de 2026, o jovem ponta do Barcelona conta com grande confiança dentro da seleção espanhola.

Quando questionado sobre isso em uma coletiva de imprensa, seu capitão, Rodri, fez questão de defender o companheiro, apontando, ao mesmo tempo, o progresso que ele ainda precisa alcançar para se tornar um jogador mais completo: “O técnico (Luis de la Fuente) disse ontem: ‘Lamine precisa de mais tranquilidade. Às vezes, ele é tomado por um forte desejo de provar seu valor. Ele precisa aprender a canalizar essa ansiedade’.”

E continuou: “Ele é um jogador fundamental para nós, tanto com a bola quanto sem ela. É um jovem muito inteligente. Não podemos esquecer que ele ainda não passou dos 19 anos. Em alguns momentos da partida, precisamos apenas acalmá-lo um pouco, porque o futebol corre em suas veias”.

Em declarações transmitidas pelo canal RMC Sport, o meio-campista espanhol Rodri afirmou que Yamal é um jogador de nível mundial, apesar da pouca idade.

Ele disse: “Para nós, ele já é um exemplo a ser seguido na sua posição. Esperamos que ele tenha um papel de grande importância contra a França. Ele demonstrou uma maturidade excepcional no Campeonato Europeu de 2024. E, dois anos depois, o que ele apresenta já não é mais uma surpresa. Na idade dele, eu ainda nem tinha começado a jogar no mais alto nível; e talvez ainda nem fosse profissional.”

Rodrigo concluiu sua fala ressaltando que seu companheiro de equipe ainda tem espaço para evoluir na leitura das partidas: “Ele é um jogador muito maduro. É claro que há aspectos que ele ainda precisa aprimorar, especialmente na compreensão das diferentes fases da partida. Isso é perfeitamente normal na idade dele. É um jovem que sabe ouvir bem, está sempre disposto a aprender e, acima de tudo, para nós, é um exemplo a ser seguido na sua posição.”