Rodri: Voltei do inferno... e este é o melhor jogador da história

Rodri não se contentou em levar a seleção espanhola ao título da Copa do Mundo de 2026; ele também foi eleito o melhor jogador do torneio, antes de enviar uma mensagem comovente sobre sua jornada de recuperação após uma lesão grave.

O meio-campista da Espanha, em declarações divulgadaspela agência “Reuters”, disse que sua conquista da Copa do Mundo ocorreu menos de dois anos após ter sofrido uma ruptura do ligamento cruzado, afirmando que o que ele alcançou representa uma história inspiradora para todo jogador que enfrenta adversidades.

Ele acrescentou: “Sinto que é o final perfeito para uma história completa; sinceramente, não esperava por isso”.

E continuou: “Espero que as novas gerações vejam que um jogador que chega ao topo e depois cai no inferno é capaz de se reerguer; é uma mensagem sobre como superar as adversidades”.

Rodri elogiou o espírito da seleção espanhola, afirmando que o sucesso não foi resultado do brilho individual, mas fruto do trabalho coletivo, dizendo: “Esse é o segredo da seleção nacional. Nunca paramos de tentar e, no final, Deus nos recompensa. Fomos corajosos”.

E completou: “Estamos vivendo nossos momentos mais felizes. Este grupo é excepcional. Nos tornamos campeões do mundo pela segunda vez. Este foi o torneio mais difícil da história da Copa do Mundo”.

O craque do Manchester City também fez questão de elogiar a seleção argentina, destacando especialmente Lionel Messi com palavras marcantes: “Vencemos uma grande seleção argentina que conta com Lionel Messi, o melhor jogador da história”.

Sobre a final, Rodri enfatizou que a seleção de seu país mereceu o título, acrescentando: “A Argentina é campeã mundial de 2022; não criou muitas chances, mas é uma equipe difícil de ser vencida. Já a Espanha é, simplesmente, uma equipe fantástica, e, no fim das contas, o resultado foi justo”.

Rodri encerrou uma noite histórica ao conquistar a Bola de Ouro de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, após liderar a Espanha à vitória sobre a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, acrescentando o título mundial a um palmarés repleto de conquistas que inclui o Campeonato Europeu, a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro.

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