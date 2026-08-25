Rodri se aproxima da estreia com a camisa do Barcelona

Rodri está perto de fazer sua estreia com a camisa do Barcelona, depois de ter participado por completo do treino coletivo da equipe, em preparação para o confronto contra o Athletic Bilbao na abertura de sua campanha em La Liga, no estádio Spotify Camp Nou.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", a equipe de Hansi Flick completou a segunda sessão de treinos desta semana no estádio Tito Vilanova, após a grande vitória sobre o Elche, com foco na estreia no campeonato no estádio Spotify Camp Nou.

Crescem as chances de que o confronto contra o Bilbao, marcado para o dia 27 de agosto, marque a estreia de Rodri como jogador do Barcelona.

O treino contou com a participação de todos os jogadores do primeiro time, com exceção do lesionado De Jong, que foi ao gramado para realizar exercícios individuais e testar sua condição.

Também participaram dos treinos, vindos do Barcelona Atlètic e da equipe de base, Hamza Abdelkarim, Álvaro Cortés, Xavi Espart, Brian Fariñas e Eder Aller, ainda que já façam parte da dinâmica do primeiro time.

Rodri, assim como aconteceu no treino de segunda-feira, completou toda a sessão de treinos com o grupo.

O treino de terça-feira contou com a participação de todos os jogadores da equipe nos exercícios no gramado, ao contrário da sessão de recuperação que se seguiu à vitória sobre o Elche, permitindo que o campeão mundial pudesse, pela primeira vez, participar do treino com todos os seus companheiros.

A equipe retorna aos treinos amanhã, às 9h30, e, na sequência, Hansi Flick concede uma coletiva de imprensa às 12h, para falar à imprensa antes da primeira partida do Barcelona no campeonato no estádio Spotify Camp Nou.



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