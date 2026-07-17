Rodrí revela o plano para neutralizar Messi... e elogia Yamal: “Ele me impressionou de uma forma que eu não esperava!”

O capitão da seleção espanhola, Rodri Hernández, revelou, poucas horas antes da final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina, a filosofia de luta que deseja incutir em seus companheiros, afirmando que “a coragem na vida sempre dá frutos”, e que o “Matador” deve encarar a partida com uma vontade desenfreada de vencer, superior a qualquer medo de perder.

O astro do Manchester City, da Inglaterra, que comemorou seu 30º aniversário em 22 de junho, destacou, em entrevista ao jornal espanhol “AS”, que a equipe entra em campo “com grande entusiasmo e serenidade, ciente de que esta é a partida de uma vida”.

Rodri falou sobre sua longa trajetória desde os tempos das seleções juvenis, quando tinha apenas 160 centímetros de altura aos 16 anos, dizendo: “Nunca imaginei que chegaria a esse nível, mas com trabalho árduo, disciplina e a busca constante pelo aperfeiçoamento, é possível alcançar esses momentos”.

O vencedor da Bola de Ouro revelou detalhes de seu plano para chegar ao topo na Copa do Mundo, explicando que conversou com seu técnico, Pep Guardiola, em uma série de conversas sobre a necessidade de se recuperar da lesão e se concentrar no crescimento muscular, dizendo: “Este ano foi dedicado a uma boa preparação e ao foco na Copa do Mundo, e agora estou na minha melhor forma nesta temporada.”

Sobre o esperado confronto contra a Argentina, Rodri apresentou uma análise tática precisa, afirmando que o “Tango” é uma seleção totalmente diferente da França, que foi eliminada pela Espanha nas semifinais, e disse: “A Argentina é uma equipe mais coesa, que aposta na posse de bola e se destaca por seu forte espírito ofensivo. Precisamos entender como podemos prejudicá-los usando nossos pontos fortes”.

Sobre o confronto com Lionel Messi, a quem descreveu como “um jogador cujas ações são difíceis de prever”, Rodri afirmou que a chave está em “mantê-lo longe da grande área e pressionar com força nas zonas avançadas do campo”.

Ele elogiou a trajetória do astro argentino de 39 anos: “Chegar a esse nível e ser o melhor jogador da Copa do Mundo é algo incrível”.

O capitão da Espanha também elogiou seu jovem companheiro Lamine Yamal, afirmando que “o que mais me impressionou foram suas contribuições sem a bola e sua dedicação pela equipe”, e desejou que o jovem de 19 anos consiga “aquele momento decisivo que definirá o resultado da partida”.

Rodri encerrou sua declaração com uma mensagem ao povo espanhol, dizendo: “Precisamos que eles saiam às ruas e se unam por uma causa comum. O futebol é o que nos une a todos, e esperamos que no domingo estejam diante da tela nos apoiando e torcendo por nós”.