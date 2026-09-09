Rodri quebra o silêncio: peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos

Rodri, meio-campista do Barcelona, apresentou suas desculpas ao Valencia e à sua torcida, após declarações captadas pelas câmeras nas quais descreveu a equipe como "fraca e péssima", durante a partida entre os dois times pelo Campeonato Espanhol no último sábado.

O Barcelona atropelou o anfitrião Valencia por 5 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

A câmera do programa "El Día Después" flagrou o meio-campista do Barcelona em uma conversa informal com seu companheiro Pau Cubarsí no banco de reservas, na qual o jogador espanhol descreveu seus adversários como "muito fracos" e "horríveis".

Rodri fez questão de esclarecer sua posição antes do início das perguntas dos jornalistas, após o confronto de sua equipe contra o Feyenoord, da Holanda, pela Liga dos Campeões da Europa na noite desta quarta-feira, afirmando que já havia entrado em contato com José Gayà, capitão do Valencia, e apresentado suas desculpas a ele e a todos os jogadores da equipe.

Rodri disse, conforme destacado pelo jornal "Marca": "Gostaria de dizer algumas palavras antes de começarmos. Quando uma pessoa comete um erro, ela precisa vir a público e se desculpar. Quero pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos, sejam jogadores, torcedores ou outros."

E acrescentou: "Já fiz o contato necessário com meu amigo e companheiro José Gayà, e me desculpei com ele e com todos os integrantes da equipe. Foi apenas uma frase que expressava surpresa, e nunca tive a intenção de zombar ou aproveitar qualquer momento ruim pelo qual uma equipe passa e tirá-lo de contexto."

E prosseguiu: "Espero que o Valencia volte ao lugar que merece, e que se torne novamente um dos melhores clubes deste campeonato."

Ao mesmo tempo, Rodri ressaltou a necessidade de não tirar de contexto conversas particulares, considerando que o que disse fazia parte de uma conversa privada com um de seus companheiros.

E disse: "Todos nós precisamos aprender um pouco mais. As coisas são tiradas de contexto, e repito minhas desculpas ao Valencia."

Este é o primeiro comentário de Rodri sobre o episódio que gerou polêmica na Espanha nos últimos dias, depois que os relatos da imprensa indicaram que o jogador já havia apresentado suas desculpas a Gayà.

"Não venceremos por 5 a 0 sempre"

Sobre as ambições do Barcelona na Liga dos Campeões da Europa, Rodri disse após atropelar o Feyenoord por 5 a 1 nesta quarta-feira: "A Liga dos Campeões é a pequena peça que ainda nos falta. Precisamos mudar algumas coisas, e é nisso que estamos trabalhando. Todos nós queremos erguer essa taça novamente, mas temos que ir passo a passo."

Rodri enviou uma mensagem clara sobre as expectativas da torcida, afirmando: "Se há alguém que espera que vamos vencer por uma diferença de 5 gols em cada partida, está enganado. Ainda temos muito pela frente, e a temporada é longa."