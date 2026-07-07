Rodri pede desculpas a Bernardo Silva: “Eu errei”

Rodri, meio-campista da seleção espanhola, pediu desculpas ao seu ex-companheiro no Manchester City, o português Bernardo Silva, após a discussão que ocorreu entre os dois no final da partida entre as duas seleções nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção espanhola avançou para as quartas de final da Copa do Mundo após vencer a Portugal por 1 a 0, com gol de Mikel Merino nos acréscimos do segundo tempo da partida.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o jogador português deu uma cabeçada após um cruzamento dentro da grande área, mas a bola não acertou o gol, e Rodri comemorou essa falha, o que incomodou Bernardo.

O jogador, recém-contratado pelo Real Madrid, foi até Rodri para demonstrar sua raiva pela reação do jogador espanhol, que percebeu imediatamente o que havia acontecido e lhe pediu desculpas, repetindo o pedido mais tarde na zona mista.

Rodri disse, em declarações à imprensa: “Acho que já disse isso antes: cometi um erro ao comemorar quando Bernardo perdeu a bola. Pedi desculpas a ele na hora, mas o assunto termina por aqui, graças à confiança mútua que temos, e é só isso.”