Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Rodrí: O árbitro foi brando com a França

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
Rodri
França
Espanha
EUA

O técnico da Espanha critica a atuação da arbitragem

Rodri, capitão da seleção espanhola, criticou a atuação da arbitragem, apesar da vitória sobre a França (2 a 0), na noite de ontem, terça-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

A seleção espanhola se classificou para a final da Copa do Mundo, marcada para o próximo domingo, e aguarda o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina, que será disputado nesta quarta-feira à noite.

O jogador do Manchester City expressou seu descontentamento com a tolerância do árbitro salvadorenho Iván Barton em relação às inúmeras faltas cometidas durante a partida da semifinal, embora tenha elogiado, ao mesmo tempo, seu desempenho geral.

Rodri disse à televisão espanhola após a partida: “Enfrentamos esse tipo de situação há três jogos. Estamos falando de 10 ou 15 faltas que não foram marcadas. E se não forem marcadas, as defesas continuam cometendo as mesmas faltas”.

Ele acrescentou, segundo reportagem da rede “Foot Mercato”: “A tolerância é evidente, especialmente hoje. Mas ele fez uma partida fantástica”.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
team-logo
A definir
A definir
Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
team-logo
A definir
A definir

Rodri fez uma partida excelente contra a França, dominou o meio-campo e pareceu controlar o ritmo do jogo durante os 90 minutos.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google