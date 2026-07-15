Rodrí: O árbitro foi brando com a França

Rodri, capitão da seleção espanhola, criticou a atuação da arbitragem, apesar da vitória sobre a França (2 a 0), na noite de ontem, terça-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

A seleção espanhola se classificou para a final da Copa do Mundo, marcada para o próximo domingo, e aguarda o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina, que será disputado nesta quarta-feira à noite.

O jogador do Manchester City expressou seu descontentamento com a tolerância do árbitro salvadorenho Iván Barton em relação às inúmeras faltas cometidas durante a partida da semifinal, embora tenha elogiado, ao mesmo tempo, seu desempenho geral.

Rodri disse à televisão espanhola após a partida: “Enfrentamos esse tipo de situação há três jogos. Estamos falando de 10 ou 15 faltas que não foram marcadas. E se não forem marcadas, as defesas continuam cometendo as mesmas faltas”.

Ele acrescentou, segundo reportagem da rede “Foot Mercato”: “A tolerância é evidente, especialmente hoje. Mas ele fez uma partida fantástica”.

Rodri fez uma partida excelente contra a França, dominou o meio-campo e pareceu controlar o ritmo do jogo durante os 90 minutos.