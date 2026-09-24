O astro espanhol Rodri conhece bem as características do Barcelona sob o comando do técnico Hans Flick, revelando as diferenças que encontrou entre o treinador alemão e Pep Guardiola, seu ex-técnico no Manchester City, além de comentar sobre a velocidade física da equipe do Barcelona em comparação com o Real Madrid.

A comparação entre Flick e Guardiola foi levantada durante a entrevista de Rodri à rádio "Cadena Cope", e o capitão da seleção da Espanha respondeu sem hesitar: "Nunca. Não há nenhuma semelhança entre os dois".

O meio-campista explicou que sua chegada ao Barcelona veio acompanhada de uma primeira impressão completamente diferente do que esperava.

Rodri disse, rindo, segundo o jornal "Mundo Deportivo": "Quando cheguei pela primeira vez, achei que estava indo para o Barcelona que se baseia em exercícios de passe e posse de bola, mas então me submeteram a quatro dias de treinamento intenso, e pensei comigo mesmo: 'Em que eu me meti?'. Começaram com treinos físicos pesados e exercícios na academia. Acho que eles queriam impor um pouco o estilo deles sobre mim. Não foi algo normal".

O esforço físico foi um dos aspectos que mais o surpreendeu desde a sua chegada e, quando perguntado se treinava com mais intensidade do que em outros clubes, o internacional espanhol respondeu com clareza: "Isso me surpreendeu, sim".

Rodri repetiu a comparação direta com o seu período no Manchester City e, segundo ele, Guardiola entende a preparação de seus jogadores de forma diferente, dizendo: "Pep acreditava que a competição é o que dá ritmo a você. Já Hans é completamente diferente; ele nos empurrou com força, nós que nos juntamos mais tarde ao time".

A conversa também abordou o aspecto físico da competição, quando o jornalista Juanma Castaño lembrou a Rodri que o Barcelona é atualmente a segunda equipe mais rápida do Campeonato Espanhol, e o meio-campista respondeu de forma simples: "Bem, temos espaço para melhorar nesse aspecto".

Veio então a pergunta sobre qual time corre menos, e Rodri tentou, no início, escapar da pergunta dizendo: "Me diga você, me diga você... Real Madrid?".

Esse comentário gerou um debate mais amplo sobre a importância do esforço físico no futebol moderno, e ele explicou: "Acho que o futebol moderno está intimamente ligado às equipes que correm mais, mas é preciso correr com eficiência e de forma correta. As duas coisas estão interligadas; se você corre, aumentam as suas opções".

Rodri está atualmente focado na seleção espanhola, com a qual treina, enquanto segue sua adaptação ao Barcelona e, em seus sete jogos oficiais pelo Blaugrana, alcançou um índice de precisão de passes de 94,2%. Flick, que gerenciou o seu tempo de jogo com prudência depois que ele se juntou ao clube sem uma pré-temporada, lhe reservou uma média de 62,71 minutos por partida, para que pudesse atingir gradualmente o seu auge de condicionamento físico.

Após o fim da data Fifa, o Barcelona se prepara para disputar dois confrontos de fogo diante do Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões da Europa, e do Real Madrid, pela La Liga.

O campeão mundial com a Espanha expressou seu entusiasmo por disputar esse tipo de jogo, mas, quando lhe pediram para escolher entre enfrentar o Paris Saint-Germain e o Real Madrid, o vencedor da Bola de Ouro de 2024 preferiu enfrentar o bicampeão europeu consecutivo.

Rodri disse, segundo a rede "Foot Mercato": "Você vai enfrentar o campeão da Europa, o melhor time dos últimos anos, e depois vai enfrentar o Real Madrid no Clássico... Bem, eu escolheria o jogo contra o Paris. Eles são o melhor time no momento".

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