Rodri: Messi é o melhor de todos os tempos... e provocar a Argentina faz parte do futebol

Rodri, capitão da Espanha, afirmou que a mensagem principal para sua equipe antes da final da Copa do Mundo é ter uma vontade de vencer maior do que o medo de perder, ressaltando que o confronto contra a Argentina representa o teste perfeito para conquistar o título mundial.

Sobre o objetivo principal da equipe, Rodri disse durante a coletiva de imprensa da partida: “O objetivo era chegar onde estamos agora. Queríamos ganhar a Copa do Mundo e sabemos que isso pode acontecer, já provamos que somos capazes de vencer grandes adversários e, agora, enfrentamos o adversário mais difícil; esse será o teste perfeito para saber se somos capazes de levantar a Copa do Mundo, e precisamos ter uma vontade de vencer maior do que o medo de perder”.

Sobre os pontos fortes da seleção espanhola, Rodri explicou: “Todas as equipes têm pontos fortes e pontos fracos. Somos uma equipe difícil de ser derrotada e sabemos lidar bem com a área e o meio-campo. Temos poucos pontos fracos, mas vou guardar isso para mim”.

Rodri falou sobre a ambição de conquistar o título da Copa do Mundo, dizendo: “Estamos vindo de um processo de crescimento e desenvolvimento que levou à maturação da equipe. Eu já havia dito anteriormente que esta geração causaria muita polêmica. O caminho para nos tornarmos campeões do mundo é o que já fizemos ao conquistarmos a Liga das Nações e a Eurocopa. Agora temos a final da Copa do Mundo e, no domingo, teremos a oportunidade de tornar esta geração inesquecível”.

Sobre o clima esperado nas arquibancadas e o grande apoio à seleção argentina, Rodri disse: “Acho que o apoio é importante, mas os jogos se decidem em campo. Havia muitas camisetas da Espanha nos estádios, e sentimos o apoio da torcida. Confiamos nesse apoio e daremos tudo de nós por eles”.

Sobre a evolução de seu papel de liderança e sua influência no grupo, ele comentou: “Aprendi com os líderes anteriores o que esse papel significa. Agora os jogadores olham um pouco para mim, e por isso tive que dar um passo à frente”.

Sobre o confronto com Lionel Messi, Rodri declarou: “Não acho que haja necessidade de explicar o que ele representa; para mim, ele é o melhor jogador de todos os tempos. Ele foi capaz de liderar sua seleção, mas a Argentina é muito mais do que apenas Messi, e acredito que somos as duas seleções que jogam da melhor maneira coletiva”.

Sobre a classificação da Argentina para duas finais consecutivas, o capitão da Espanha comentou: “Isso é um mérito deles e tem um valor enorme; nós, nesta fase de nosso desenvolvimento, estamos tentando fazer o mesmo”.

Ao relembrar a final da Copa do Mundo de 2010, Rodri disse: “Já faz muito tempo, mas podemos manter a mentalidade de lutar por algo que, naquela época, parecia impossível para o nosso país”.

Sobre se estaria disposto a abrir mão de algo em troca do título mundial, ele respondeu: “Não sei. O mais grandioso é ser campeão do mundo, e o importante não é o que você vai mudar, mas sim que tudo é um processo contínuo; o mais importante é despertar a consciência de que você é capaz de almejar a maior conquista”.

Sobre a afirmação de que quem vence a batalha no meio-campo vence a partida, ele comentou: “Não sei, mas acredito na importância do meio-campo para a vitória. Ambas as equipes têm um meio-campo excelente, e isso não será um fator decisivo de forma absoluta”.

Sobre o estilo de jogo da seleção espanhola, ele explicou: “Não sei qual é o nosso estilo de jogo, pois não há um estilo definido; são fases diferentes nas partidas, e nem todas as partidas são iguais. Depende do adversário, e essa partida será mais física, mas somos capazes de nos adaptar a qualquer situação”.

Rodri encerrou suas declarações falando sobre as provocações dos jogadores da Argentina, dizendo: “Isso é mais uma parte do futebol, e vamos ver como a partida vai se desenrolar. Gosto de pensar que eles são uma seleção que dá o máximo de si e quer ser decisiva e forte, mas, se isso acontecer, não vamos entrar nesse jogo e vamos ignorar completamente a situação”.