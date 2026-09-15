Rodri: liguei para Mourinho após a decisão de me transferir para o Barcelona

Rodri, meia do Barcelona, revelou novos detalhes sobre sua escolha de se transferir para o clube catalão, explicando como lidou com o Real Madrid, especialmente com o técnico José Mourinho, durante o período que antecedeu a decisão de se juntar ao time.

Rodri, meia do Barcelona, disse em entrevista ao jornal espanhol "Mundo Deportivo": "Mourinho expressou seu desejo de me ter com ele, e falou sobre o que eu poderia oferecer ao time. O trato foi muito bom. Quando tomei a decisão, também liguei para ele para agradecer seu interesse e sua boa forma de me tratar. Vejo nele um treinador extraordinário, e ele já provou isso onde quer que tenha passado".

O jogador afirmou que a relação entre as partes foi marcada pelo respeito mútuo, algo que o técnico português também confirmou, ao elogiar a maneira como Rodri conduziu todo o processo de sua transferência.

Mourinho disse, em entrevista ao programa espanhol "El Chiringuito": "É um jogador excepcional e foi muito educado conosco, não há nada de negativo a se dizer".

O novo jogador do Barcelona esclareceu na entrevista que sua decisão se baseou em uma "perspectiva esportiva", apontando que escolher um dos dois times não foi um processo fácil.

Rodri encerrou suas declarações dizendo: "Dizer não ao Real Madrid não é fácil, ainda mais porque eles me trataram de maneira impecável".



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