O espanhol Rodri está próximo de ser titular no Barcelona, depois de concluir seu programa específico de reabilitação e condicionamento físico, ficando pronto para trabalhar normalmente com o restante dos companheiros, em meio à expectativa do técnico Hansi Flick sobre o momento de lançá-lo na escalação titular.

Rodri havia se juntado tardiamente ao elenco do Barcelona, o que o privou de fazer toda a pré-temporada com o time, além de ter precisado de um período adicional para se adaptar após sua participação intensa com a seleção da Espanha na Copa do Mundo, onde fez um grande esforço para ajudar seu país a conquistar o título.

O meio-campista espanhol foi submetido a um programa específico que se estendeu até o confronto do Barcelona diante do Rayo Vallecano, antes de começar, a partir desta semana, os treinos de forma normal, o que levou a comissão técnica a estudar o momento mais adequado para lhe conceder a titularidade.

Segundo o jornal "Sport", o técnico Hansi Flick está em dúvida em relação ao jogador espanhol, podendo lançar Rodri na escalação titular durante o confronto contra o Valencia, depois de amanhã, domingo, no estádio de Mestalla, ou talvez prefira adiar a decisão para uma partida de maior peso diante do Feyenoord, na Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira.

A comissão técnica lida com a participação de Rodri e suas cargas de treino com muita cautela, com o objetivo de levá-lo à melhor condição física possível durante uma temporada longa e desgastante, tendo o cuidado de não esgotá-lo no início do percurso.

Rodri disputou até agora 27 minutos diante do Athletic Bilbao, e depois jogou outros 26 minutos diante do Rayo Vallecano, conseguindo, durante suas duas aparições, dar ao Barcelona mais tranquilidade e controle no ritmo de jogo, especialmente nos momentos em que o desempenho da equipe tendia à velocidade excessiva.

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Por outro lado, Marc Bernal apresentou bons níveis durante a ausência de Rodri, e não se limitou a substituí-lo, mas sim apareceu de forma forte, o que fez com que o Barcelona não tivesse necessidade de apressar o lançamento completo de seu novo craque.

Os níveis apresentados por Bernal dão a Flick a oportunidade de administrar a participação da dupla de forma alternada, embora as expectativas indiquem que Rodri será a opção principal nos grandes jogos assim que atingir a plena disponibilidade física.

A agenda lotada assusta Flick

Espera-se que Rodri desempenhe um papel importante diante do Valencia, seja começando a partida como titular ou participando novamente durante o segundo tempo, enquanto suas chances de começar o confronto contra o Feyenoord na Liga dos Campeões, na quarta-feira, 9 de setembro, no estádio Spotify Camp Nou, parecem bem maiores.

O Barcelona enfrenta uma agenda lotada antes da data Fifa, pois enfrenta o Feyenoord na quarta-feira, depois encara o Levante no domingo, 13 de setembro, no estádio Ciudad de Valencia, antes de receber o Racing na quarta-feira, 16 de setembro, e então encerra essa etapa do Campeonato Espanhol com o confronto diante do Sevilla no sábado, 19 de setembro, no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Essa agenda pesada obriga a comissão técnica a lidar com cautela com as cargas físicas dos jogadores, à frente deles Rodri, a quem o Barcelona busca preparar da melhor forma possível.

Capitão dos campeões do mundo se prepara para o retorno com a Espanha

A pressão sobre Rodri não se limita ao Barcelona, pois espera-se que ele também se junte à seleção da Espanha durante a próxima data Fifa, depois de se tornar capitão da "La Roja" após liderar a seleção à conquista da Copa do Mundo.

Rodri estará presente com a Espanha durante uma janela que inclui 4 partidas na Liga das Nações da Uefa, entre elas o confronto contra a Inglaterra em Wembley no dia 27 de setembro, na primeira aparição da seleção espanhola após acrescentar a segunda estrela à sua camisa.

A seleção espanhola enfrenta ainda a República Tcheca e a Croácia, que encara em duas ocasiões, durante a data Fifa que se estende por duas semanas.

Apesar da importância de Rodri para a seleção, Luis de la Fuente sempre tem o cuidado de não arriscar a condição física de seus jogadores, o que lhe dá flexibilidade para lidar com os minutos de participação do craque do Barcelona.

O técnico espanhol conta com um substituto confiável em Martín Zubimendi, que perdeu recentemente sua posição de titular no Arsenal, mas isso não afetou a confiança de De la Fuente nele, o que ficou claro na final da Copa do Mundo, quando Zubimendi entrou no lugar do desgastado Rodri durante a prorrogação e apresentou uma atuação impactante.

Tanto o Barcelona quanto a seleção espanhola possuem opções capazes de conceder a Rodri períodos de descanso, pois Bernal representa uma das soluções disponíveis para Flick, enquanto Zubimendi pode substituí-lo na seleção, além da possibilidade de utilizar outros jogadores como Gavi à frente da linha defensiva.

Rodri segue sendo um dos principais líderes com quem o Barcelona conta, e conseguiu, em pouco tempo, ganhar a admiração de seus companheiros graças ao seu comprometimento dentro e fora de campo, pois os jogadores jovens o veem como um modelo a ser seguido, enquanto os mais experientes dentro do vestiário o consideram uma das referências mais importantes do time.

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