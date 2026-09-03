Uma reportagem da imprensa confirmou, nesta quinta-feira, que Rodri, que chegou ao Barcelona como uma das principais contratações do verão, já vem despertando algumas dúvidas dentro da comissão técnica comandada pelo alemão Hansi Flick.

O Barcelona fechou uma das maiores contratações do verão. Enquanto Rodri parecia a caminho do Real Madrid, o clube catalão conseguiu arrebatar o negócio e contratar o melhor jogador da última Copa do Mundo.

Essa contratação representou uma grande vitória esportiva, e também simbólica, já que o Blaugrana claramente conseguiu tirar o jogador de seu rival tradicional.

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Por sua vez, dizem que o jogador escolheu o Barcelona por causa do estilo de jogo da equipe, que ele considera mais adequado às suas características. Ele também desejava jogar ao lado de vários companheiros da seleção nacional, com quem mantém uma boa relação.

Até agora, o ex-jogador do Manchester City e do Atlético de Madrid participou de apenas duas partidas do Campeonato Espanhol, tendo atuado cerca de vinte minutos contra o Athletic Bilbao e depois contra o Rayo Vallecano. Mas todos os indícios apontam que ele logo se tornará titular.

No entanto, o programa "El Chiringuito" revelou informações preocupantes. No Barcelona, Rodri não é necessariamente considerado um titular indispensável.

Hansi Flick e sua comissão técnica acreditam que o jogador não consegue disputar cerca de 60 partidas na temporada como titular, e por isso ele dividirá sua posição de origem com Marc Bernal, com os dois meio-campistas repartindo o tempo de jogo de forma igual.

Vale ressaltar que o jogador passou por uma cirurgia simples nas costas durante o verão, o que, compreensivelmente, afetou seus treinos de preparação para a nova temporada.

Ainda assim, as dúvidas sobre sua condição física já existiam antes da Copa do Mundo, e inclusive já eram levantadas nos debates em torno da seleção espanhola. Por isso, é lógico supor que Hansi Flick contará principalmente com esse jogador experiente nos grandes jogos, e que Marc Bernal, considerado seu sucessor no Barcelona e na seleção, poderá ter a chance de jogar nas partidas menos importantes do Campeonato Espanhol, como já aconteceu no início desta temporada.

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