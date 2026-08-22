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Hussein Hamdy

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Rodri fora dos planos do Barcelona no pontapé inicial de La Liga

Rodri
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Espanha

A contratação da temporada

Rodri ficou de fora dos treinos coletivos do Barcelona neste sábado, durante a última atividade de preparação para o confronto contra o Elche, no próximo domingo, na estreia da equipe no Campeonato Espanhol, o que torna sua participação na primeira partida da temporada extremamente difícil.

Segundo o jornal espanhol "Marca", Rodri não treinou com seus companheiros, além de não ter pisado no gramado da cidade esportiva durante os 15 minutos abertos à imprensa. Diante disso, sua participação na primeira partida da temporada parece muito complicada.

Rodri realizou, na última sexta-feira, treinos específicos, antes de repetir a mesma rotina neste sábado.

O jornal ressaltou que, salvo alguma surpresa, tudo indica que a primeira aparição de Rodri com o Barcelona será adiada por mais alguns dias.

O meio-campista é, até o momento, a principal contratação do Barcelona durante a janela de transferências de verão.

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Rodri viveu uma semana bastante agitada, após chegar ao Barcelona na segunda-feira, antes de ser apresentado na terça-feira como novo jogador da equipe catalã.

Na quarta-feira, durante o Troféu Joan Gamper, o jogador internacional foi o centro das atenções apesar de não ter participado da partida, tendo recebido a maior salva de palmas durante a cerimônia de apresentação. O jogador realizou treinos específicos ontem e hoje.

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