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FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Rodri fora da escalação provável do Barcelona diante do Rayo Vallecano

Barcelona x Rayo Vallecano
Barcelona
Rayo Vallecano
La Liga
H. Flick
Rodri
Espanha
Alemanha

Flick mantém as peças ofensivas

O alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, definiu a escalação com a qual enfrentará o Rayo Vallecano, na noite desta segunda-feira, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. 

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", Flick manterá hoje, diante do Rayo Vallecano, a mesma escalação titular que venceu o Athletic Bilbao (2 a 0) na última quinta-feira.

No ataque estarão Raphinha e Fermín López (que marcaram três gols cada um e estão a apenas um gol de Mbappé), ao lado de Lamine Yamal e Gordon.

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Já no meio-campo, parece que Rodri terá de esperar antes de sua primeira participação como titular, após sofrer uma lesão leve, o que significa que Bernal e Pedri estão garantidos como titulares.

 E na defesa, apesar da excelente atuação diante do Athletic Bilbao, Espart, que não tirou férias neste verão, pode ganhar um descanso, e Cancelo assumirá seu lugar.

 Gerard Martín e Cubarsí manterão suas posições na zaga central, e Eric García começará na lateral direita.

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Ainda assim, o leque de opções, especialmente considerando o desempenho, é bastante amplo, já que Olmo, Adama e Christensen também buscam ser titulares.

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