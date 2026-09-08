As palavras de Rodri, meio-campista do Barcelona, ao seu companheiro Pau Cubarsí durante o confronto contra o Valencia, no último domingo, revelaram sua opinião sobre a fraca resistência dos donos da casa, depois que o Barça já vencia por três a zero.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, Rodri aprendeu duas coisas após ter participado como titular pela primeira vez com a equipe catalã em La Liga, à qual retornou após sete temporadas passadas na Premier League.

O jornal apontou que a primeira coisa é que todas as partidas fora de casa na Inglaterra têm certo grau de intensidade e resistência por parte dos donos da casa, mas Rodri não notou o mesmo em La Liga.

Já a segunda coisa é que há programas de televisão na Espanha prontos para captar tudo e, por isso, é melhor conversar com os companheiros cobrindo a boca dentro e fora de campo.

O jornal espanhol explicou que o que acontece ensina a Rodri que eles não vão perdoá-lo por ter escolhido jogar no Barcelona quando o Real Madrid também desejava contratá-lo.

E Rodri esqueceu as duas coisas no domingo, no estádio de Mestalla, quando foi substituído por Marc Bernal aos 62 minutos, com o placar indicando a vantagem do Barcelona por três a zero, em uma partida que terminou com a vitória da equipe catalã por 5 a 0.

Rodri sentou-se no banco de reservas ao lado de Pau Cubarsí, que foi substituído por Christensen no mesmo momento, e acabou dizendo ao companheiro o que via na partida.

Rodri disse a Cubarsí, em alguns de seus comentários que não vieram de forma contínua, mas em intervalos, enquanto estava sentado no banco de reservas sem cobrir a boca: "Muito fracos, esses... muito fracos. Eles são muito ruins, cara. São péssimos. Como terminaram a temporada passada na tabela de classificação? Não passaram do meio de campo no segundo tempo...".

As câmeras da rede Movistar Plus captaram essas palavras, e a avaliação sobre se suas declarações representam uma falta de respeito ou apenas uma sinceridade excessiva em uma conversa privada ficou a cargo do público.



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