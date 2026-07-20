Depois de levar a seleção espanhola ao título da Copa do Mundo de 2026, os holofotes se voltaram para o futuro de Rodri, em meio a relatos que apontam seu desejo de enfrentar um novo desafio e retornar à La Liga durante a janela de transferências de verão.

O jornalista Ramón Álvarez informou, em seu canal no YouTube, que o meio-campista do Manchester City deseja se transferir para o Real Madrid neste verão, e espera-se que o clube madrilenho apresente uma oferta oficial para contratá-lo, após ele ter recusado várias propostas de renovação de contrato com o clube inglês.

Rodri, de 30 anos, entra na última temporada de seu contrato com o Manchester City, o que coloca o clube inglês diante de duas opções: vendê-lo neste verão para obter um retorno financeiro ou arriscar sua saída a título gratuito ao final do contrato.

O desejo de Rodri de retornar à La Liga surge após um verão excepcional, durante o qual ele liderou a seleção espanhola à conquista do título da Copa do Mundo de 2026. O meio-campista apresentou um desempenho notável ao longo do torneio, conquistando a Bola de Ouro de melhor jogador da Copa do Mundo, além de estabelecer um recorde ao completar 648 passes precisos, confirmando seu papel fundamental na condução da “La Roja” ao título.

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Álvarez destacou que o Manchester City fez repetidas tentativas para convencer o jogador a renovar seu contrato, mas todas as propostas de renovação foram rejeitadas.

Rodri havia adiado a decisão sobre seu futuro para depois do fim da Copa do Mundo, antes de decidir aguardar uma proposta do Real Madrid, sem entrar em nenhuma outra negociação.

Apesar do desejo claro de Rodri de vestir a camisa do Real Madrid, a posição do clube ainda não está definida.

Ele explicou que algumas figuras dentro do Real Madrid consideram que a contratação do meio-campista espanhol representaria um grande reforço para a equipe, mas a diretoria ainda não tomou uma decisão definitiva sobre a apresentação de uma oferta oficial, devido às divergências de opinião dentro do clube.

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