O recém-chegado Rodri fez sua estreia pelo Barcelona no confronto contra o Athletic Bilbao, que terminou com a vitória do Barça por 2 a 0 no estádio Spotify Camp Nou, na noite de quinta-feira.

Rodri entrou como substituto, aos 62 minutos, no lugar de Marc Bernal, disputando seus primeiros minutos como jogador do Barcelona, depois de ter ficado de fora da primeira partida na LaLiga diante do Elche.

O jornal Sport destacou que a torcida do Barcelona no Camp Nou recebeu Rodri com aplausos calorosos e ensurdecedores.

Rodri não precisou de muitos minutos para mostrar um dos principais pontos fortes que pode oferecer ao Barça, já que o jogador esteve praticamente o tempo todo disponível para receber a bola, oferecendo-se aos companheiros e aparecendo como uma opção de passe constante, quando a equipe precisava sair da pressão do Bilbao.

A presença de Rodri permitiu ao Barça reduzir a velocidade do jogo e disputar a partida com mais tranquilidade, além de deixar uma boa impressão nas bolas aéreas, vencendo diversos duelos.

Após a partida, Rodri conversou com a rede DAZN e demonstrou grande satisfação com sua estreia com a camisa do Barcelona.

O meio-campista disse: "Estou feliz por disputar minha primeira partida. Feliz com a vitória, conquistamos dois triunfos em dois jogos. É importante recuperar o ritmo e me adaptar a este grande time. Tenho boas sensações".

E ressaltou: "Foi um verão longo, e preciso recuperar meu ritmo rapidamente. Estou muito feliz com a forma como as coisas aconteceram, e estou onde eu queria estar. Agora precisamos trabalhar".

Rodri também elogiou a atuação de Lamine Yamal, que foi um dos grandes destaques da noite diante do Athletic Bilbao.

O meio-campista explicou que o jovem ponta passava por um período mais difícil e que seus companheiros tentaram apoiá-lo, afirmando: "É algo impressionante. Ele passava por um momento em que estava mais triste, e tentamos levantar seu ânimo, e vimos a melhor versão de Lamine".

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