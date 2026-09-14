Rodri: Barcelona não é o favorito para conquistar a Liga dos Campeões

O espanhol Rodri, meio-campista do Barcelona, afirmou que conquistar o título da Liga dos Campeões da Europa é algo possível para a equipe na atual temporada, ressaltando, ao mesmo tempo, que o time catalão não é o favorito para levantar o troféu.

Rodri disse, em trechos de uma entrevista destacada pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo": "A Liga dos Campeões é algo possível, mas eu não acho que sejamos os favoritos".

O ex-jogador do Manchester City, que o Real Madrid, sob o comando de Mourinho, quis contratar no passado, considerou que o Barcelona tem chances de recuperar o trono europeu após uma ausência que durou 12 anos, mas, ao mesmo tempo, pregou realismo e alertou que o time precisa corrigir vários defeitos para evitar repetir os erros do passado.

Sobre se ele vê a Liga dos Campeões como um título possível nesta temporada, diante do fato de que ninguém dentro do Barcelona esconde que esse é o maior objetivo, e com base no que ele vê no vestiário e nos treinos, o jornal fez a pergunta ao jogador: "Aqui ninguém esconde que a Liga dos Campeões é o maior objetivo do Barcelona. A partir do que você vê no vestiário e nos treinos, você acha que é um título possível para esta temporada?".

E Rodri respondeu, explicando: "Sim, vejo claramente que é um título possível e é, por assim dizer, aquele passo que nos resta para nos consolidarmos e mostrarmos à Europa o tipo de equipe que representamos. E, partindo desse princípio, não acho que sejamos os favoritos, pois precisamos entender de onde viemos e entender o que é preciso para sermos campeões, e este time ainda precisa corrigir várias coisas para se tornar campeão".

E acrescentou o novo astro do Barcelona: "Jogadores como eu vieram em parte por isso, para crescer e dar ao time aquela parte que considero importante para vencer títulos muito especiais como a Liga dos Campeões, porque acredito que a Liga dos Campeões não é a competição de quem é o melhor, mas sim a competição dos momentos e de entender o que são esses momentos, e acho que talvez essa seja a margem de evolução que resta a este time. Agora, se você me perguntar se há chances, foi por isso que eu vim para cá".

E sobre a avaliação tática e os aspectos que precisam ser corrigidos, Rodri foi questionado: "Falando no nível tático, dê alguns exemplos do que precisa ser corrigido. Nós vivemos os detalhes do dia a dia do Barcelona e vimos como você teve um zagueiro expulso no confronto contra o Atlético de Madrid, um na ida e outro na volta, e você vai ao estádio da Inter de Milão e sai na frente no placar, mas eles viram o jogo, e você marca seis gols no somatório dos dois confrontos, mas eles marcam sete...".

E Rodri respondeu: "Você mesmo disse. Trata-se exatamente do que você diz, que é controlar aqueles momentos decisivos nas fases eliminatórias, quando chegam os confrontos determinantes. Os cartões vermelhos, os pênaltis e, talvez, não levar mais do que deveríamos. Todas essas são coisas que definem se você vai se classificar ou não. Por isso, talvez seja melhor não sermos tão bons ofensivamente, e sim mais constantes e sólidos. E os times que conseguiram vencer provaram isso a você, então essa é a margem de evolução que temos, e disso eu tenho certeza".

E Rodri encerrou sua fala dizendo: "Mas isso também está ligado à experiência, e eu sempre disse isso: antes de vencer, você precisa perder e precisa aprender, e aqueles que conseguiram vencer coisas importantes sabem disso. Eu joguei a Liga dos Campeões um número de vezes que nem sei quantas foram até conseguirmos vencê-la, então entendo que há um aprendizado nessa experiência, e entendo que os jogadores aprendem ano após ano".



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