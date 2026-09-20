Rodri alerta o Barcelona: por que repetimos o mesmo erro?

Rodri, meia do Barcelona, pediu aos companheiros mais tranquilidade e controle da bola, após a virada de sua equipe sobre o Sevilla por 3 a 1, no sábado, no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán.

O internacional espanhol destacou que a partida trouxe uma lição importante para o time, depois de o Barcelona ter tido dificuldades para manter a posse de bola durante o primeiro tempo.

Rodri afirmou, em declarações destacadas pela rede "Tribuna": "Perdemos muitas bolas desnecessariamente no primeiro tempo", ressaltando a necessidade de melhorar o passe e o controle do ritmo de jogo.

E acrescentou: "Às vezes precisamos ser mais tranquilos com a bola. Esta partida exigia mais calma e passes controlados".



Rodri continuou: "Sinto que esta partida nos ensinou uma lição extremamente importante. Se você continua cometendo o mesmo erro, por que repeti-lo novamente?".

E concluiu: "Pep Guardiola sempre me dizia: 'Não há sistema melhor do que a sua equipe manter a bola sozinha'".

A atuação de Rodri contribuiu para que o Barcelona retomasse o controle das ações da partida, enquanto Raphinha completou seu hat-trick.



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