Rodolfo Landim toma posse no Fla com expectativa por reforços

Mandatário assume a presidência do clube pelos próximos três anos e vê pressão grande para fechar contratações

Nesta quarta-feira(19), às 19h, na sede da Gávea, no Rio de Janeiro, Rodolfo Landim, presidente eleito para comandar o Flamengo no próximo triênio vai tomar posse ao lado do conselho diretor. Com isso, há grande expectativa a respeito de reforços.

Ainda que não tenha assumido de fato o cargo, Landim já vem trabalhando nos bastidores com sua equipe. O conselho-diretor, formado por ele, Luis Eduardo Baptista, Marcos Braz, Diogo Lemos, Dekko Roisman e Fábio Palmer, se movimentam no mercado e lideram várias negociações. Há até a possibilidade de algum nome ser anunciado.

A diretoria trabalha com a expectativa de fechar pelo menos três reforócos até o final do ano. A ideia é começar janeiro com o elenco bem próximo do ideal para os primeiros meses da temporada. No dia 6 de janeiro, o Rubro-Negro viaja para Orlando, onde vai disputar a Florida Cup.



(Gabigol é o principal alvo do Flamengo para a temporada 2019

Foto: Igor Storti / Santos / Divulgação)

Tratada como obsessão, o time Rubro-Negro só fará a estreia na Copa Libertadores da América em março. Onde encara um time boliviano no primeiro jogo. Em seguida, terá pela frente Peñarol e LDU. Até lá, a equipe precisa estar bem encaixada para não sofrer no caminho rumo à fase mata-mata da competição.

A ansiedade por parte da torcida é grande, que vem de cinco anos com orçamento alto, mas sem conquistas expressivas. O último título importante do Flamengo foi a Copa do Brasil, em 2013, quando grande parte do grupo que assumirá o comando do clube estava presente.