Rochet vê renovação com o Inter ameaçada após piora na recuperação de lesão

Compartilhar Siga GOAL no Google

Goleiro uruguaio passou por cirurgia na coluna, voltou a apresentar problemas durante o tratamento e tem permanência em 2027 cada vez mais incerta

Publicidade

A renovação de Sergio Rochet com o Internacional está cada vez mais distante após uma piora em seu quadro físico. O goleiro uruguaio, que passou por cirurgia para corrigir uma hérnia de disco, precisou ser submetido a um novo procedimento na região lombar e não tem previsão de retorno aos gramados. Com contrato até o fim de 2026, o jogador de 33 anos corre o risco de não cumprir a meta de participação em partidas que garantiria a extensão automática do vínculo por mais uma temporada.

O problema nas costas começou a comprometer a sequência do goleiro em maio, quando Rochet apresentou um quadro de lombalgia durante o aquecimento para uma partida contra o Vasco, no dia 16 de maio. Após retornar da Copa do Mundo, o uruguaio foi submetido a exames que identificaram uma hérnia de disco. No dia 4 de agosto, ele passou por uma cirurgia na coluna, depois de uma tentativa inicial de tratamento conservador não apresentar os resultados esperados.

Desde então, a recuperação não evoluiu como o esperado pelo clube. Rochet chegou a realizar trabalhos com bola e avançou em algumas etapas da preparação, mas ainda tinha restrições para atividades com impacto. Com a piora do quadro, precisou passar por um bloqueio na região lombar, procedimento semelhante a uma infiltração para tratar a dor. Segundo o ge, o Internacional está pessimista quanto à possibilidade de contar com o goleiro novamente ainda nesta temporada.

A última partida de Rochet pelo Inter foi no dia 12 de maio, na vitória por 3 a 2 sobre o Athletic, pela Copa do Brasil. Desde então, o camisa 1 está afastado do time colorado há cerca de cinco meses. Sua última atuação em campo ocorreu no dia 26 de junho, quando defendeu o Uruguai na derrota por 1 a 0 para a Espanha, resultado que marcou a eliminação da seleção na Copa do Mundo de 2026. Atualmente, o arqueiro segue sob os cuidados da equipe de fisioterapia do clube.

Publicidade Publicidade

A situação médica também tem impacto direto no futuro contratual do goleiro. O acordo prevê renovação automática até o fim de 2027 caso ele participe de pelo menos 60% das partidas do Internacional na temporada. Entretanto, Rochet disputou apenas 17 dos 48 jogos da equipe em 2026, que representa um índice de 35,4%. Mesmo com oito compromissos restantes, o uruguaio não tem mais condições de alcançar a meta estabelecida.

Próximas partidas MIR Brasileirão 19:00 INT

Diante desse cenário, a continuidade do goleiro no Beira-Rio dependerá de uma negociação com a nova direção do Internacional, que assume o clube em janeiro. Contratado em julho de 2023, Rochet soma 96 partidas pelo Colorado e teve papel importante na campanha que levou a equipe às semifinais da Libertadores daquele ano. Agora, porém, a sequência de problemas físicos e a dificuldade para voltar a jogar colocam sua permanência no clube em xeque.

Sem Rochet, o Internacional enfrenta o Mirassol nesta sexta-feira (16), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Maião, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após empatar por 1 a 1 com o Grêmio no Gre-Nal, o Colorado está na 17ª posição, com 32 pontos, e busca bons resultados para sair da zona de rebaixamento.