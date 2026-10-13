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Flamengo v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images
Joaquim Lira Viana

Rochet vê renovação com o Inter ameaçada após piora na recuperação de lesão

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Goleiro uruguaio passou por cirurgia na coluna, voltou a apresentar problemas durante o tratamento e tem permanência em 2027 cada vez mais incerta

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A renovação de Sergio Rochet com o Internacional está cada vez mais distante após uma piora em seu quadro físico. O goleiro uruguaio, que passou por cirurgia para corrigir uma hérnia de disco, precisou ser submetido a um novo procedimento na região lombar e não tem previsão de retorno aos gramados. Com contrato até o fim de 2026, o jogador de 33 anos corre o risco de não cumprir a meta de participação em partidas que garantiria a extensão automática do vínculo por mais uma temporada.

O problema nas costas começou a comprometer a sequência do goleiro em maio, quando Rochet apresentou um quadro de lombalgia durante o aquecimento para uma partida contra o Vasco, no dia 16 de maio. Após retornar da Copa do Mundo, o uruguaio foi submetido a exames que identificaram uma hérnia de disco. No dia 4 de agosto, ele passou por uma cirurgia na coluna, depois de uma tentativa inicial de tratamento conservador não apresentar os resultados esperados.

Desde então, a recuperação não evoluiu como o esperado pelo clube. Rochet chegou a realizar trabalhos com bola e avançou em algumas etapas da preparação, mas ainda tinha restrições para atividades com impacto. Com a piora do quadro, precisou passar por um bloqueio na região lombar, procedimento semelhante a uma infiltração para tratar a dor. Segundo o ge, o Internacional está pessimista quanto à possibilidade de contar com o goleiro novamente ainda nesta temporada.

A última partida de Rochet pelo Inter foi no dia 12 de maio, na vitória por 3 a 2 sobre o Athletic, pela Copa do Brasil. Desde então, o camisa 1 está afastado do time colorado há cerca de cinco meses. Sua última atuação em campo ocorreu no dia 26 de junho, quando defendeu o Uruguai na derrota por 1 a 0 para a Espanha, resultado que marcou a eliminação da seleção na Copa do Mundo de 2026. Atualmente, o arqueiro segue sob os cuidados da equipe de fisioterapia do clube.

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A situação médica também tem impacto direto no futuro contratual do goleiro. O acordo prevê renovação automática até o fim de 2027 caso ele participe de pelo menos 60% das partidas do Internacional na temporada. Entretanto, Rochet disputou apenas 17 dos 48 jogos da equipe em 2026, que representa um índice de 35,4%. Mesmo com oito compromissos restantes, o uruguaio não tem mais condições de alcançar a meta estabelecida.

Próximas partidas
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Brasileirão

16 de out. de 2026

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Diante desse cenário, a continuidade do goleiro no Beira-Rio dependerá de uma negociação com a nova direção do Internacional, que assume o clube em janeiro. Contratado em julho de 2023, Rochet soma 96 partidas pelo Colorado e teve papel importante na campanha que levou a equipe às semifinais da Libertadores daquele ano. Agora, porém, a sequência de problemas físicos e a dificuldade para voltar a jogar colocam sua permanência no clube em xeque.

Sem Rochet, o Internacional enfrenta o Mirassol nesta sexta-feira (16), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Maião, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após empatar por 1 a 1 com o Grêmio no Gre-Nal, o Colorado está na 17ª posição, com 32 pontos, e busca bons resultados para sair da zona de rebaixamento.

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Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

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Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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