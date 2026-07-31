Hedwiges Maduro aponta Robin van Persie como novo técnico da seleção holandesa. Com um treinador experiente ao seu lado, essa é uma opção interessante, disse em entrevista ao Sportnieuws.nl.

Maduro não vê Michael Reiziger como um candidato adequado. "Não sei se isso vai dar certo. É difícil dizer. Se eles optarem por um técnico interino, acho que será mais cedo Ruud van Nistelrooij. Ele é realmente uma figura emblemática e já faz parte da comissão técnica da seleção holandesa."

O ex-internacional da Holanda então apresenta uma opção que ainda mal foi mencionada. "Também ainda não ouvi o nome de Robin van Persie. Você pode colocá-lo facilmente como figura emblemática, com Dick Advocaat ao lado. Por que não? Já ficou claro que os dois trabalham muito bem juntos."

"Lá, Van Persie pode trabalhar com os melhores jogadores. Ele tem uma visão que combina com isso. Os jogadores da seleção holandesa conseguem executar isso com mais facilidade do que os jogadores do Heerenveen ou do Feyenoord", acrescenta Maduro à sua análise sobre o cargo de técnico da seleção.

Arne Slot esteve por muito tempo no radar da KNVB. O ex-treinador do Feyenoord e do Liverpool, por enquanto, está focado no futebol de clubes e não atuará como técnico da seleção neste momento.

"Por enquanto, ele tem que continuar tranquilo em um clube. Ainda é um treinador grande demais e tem a fome de ainda se mostrar em outro lugar. Ele é um treinador de desenvolvimento e precisa estar em campo todos os dias. Essa é justamente a força dele", afirmou Maduro.

A KNVB espera conseguir nomear rapidamente um técnico para a seleção. A busca começou no fim de junho, quando Ronald Koeman deixou o cargo após a eliminação da Holanda na fase de 16 avos de final da Copa do Mundo.