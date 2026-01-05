Robin Roefs - Talentos Escondidos FC: o goleiro de 22 anos que está surpreendendo tanto a Holanda quanto a Inglaterra

A trajetória de Robin Roefs parece saída de um conto de fadas. Aos 22 anos, o goleiro vive apenas sua segunda temporada como titular, mas já é apontado como um dos melhores da Premier League. Conquistar a titularidade na seleção holandesa para a Copa do Mundo seria a recompensa máxima para ele. Para a seção Talentos Escondidos FC, a GOAL conta a história desse jogador que despontou mais tarde.

Quando Robin Roefs, de 22 anos, caminha em direção ao vestiário do City Ground — casa do Nottingham Forest —, jogadores e membros da comissão técnica do Sunderland interrompem suas conversas discretas. Em seu lugar, surgem aplausos e celebrações barulhentas para o novo goleiro, que rapidamente se transformou em uma peça-chave do bom início de temporada da equipe.

Ele acabara de salvar sua equipe de sofrer um gol de maneira magistral — e essa não foi a primeira, nem será a última vez nesta temporada. Na Inglaterra, o goleiro holandês rapidamente vem chamando atenção pela confiança, tranquilidade, qualidade com os pés e, acima de tudo, por suas defesas decisivas.

Na partida contra o Manchester City, Roefs voltou a provar por que já se tornou um dos favoritos da torcida dos Black Cats. O duelo acabou se transformando em um verdadeiro confronto entre ele e Gianluigi Donnarumma, dois dos melhores goleiros da Inglaterra — senão do mundo — nesta temporada.

Ambos tiveram atuações impecáveis e se mostraram praticamente intransponíveis, em um jogo marcado por grandes defesas dos dois lados, mas que terminou sem gols. Após a partida, Troy Deeney classificou Roefs como a “melhor contratação da temporada” durante sua análise na BBC. Já Jamie Carragher incluiu o holandês em sua seleção dos onze melhores jogadores da Premier League na primeira metade do campeonato.

“Estou muito impressionado com ele. Teve um início brilhante na carreira na Premier League pelo Sunderland, que possui uma das melhores defesas da liga, e ele tem um papel fundamental nisso”, afirmou o ex-jogador do Liverpool à Sky Sports.

Ou, como resumiu um torcedor do Sunderland de forma mais irreverente no X: “Eu jogaria meu cachorro da ponte se soubesse que o Roefs estaria lá embaixo para pegá-lo.” O fato é que Roefs vem causando enorme impacto — algo que também se reflete claramente nas estatísticas.

Até antes do jogo contra o Tottenham, o goleiro de 1,93m liderava o ranking de melhor percentual de defesas da Premier League nesta temporada, com 79%. Além disso, era quem mais realizou intervenções, com 30 bolas defendidas, somando 67 defesas — média de 3,5 por partida — e já tinha passado sete jogos sem sofrer gols.

Para os entusiastas de estatísticas, ele evitou um total de 3,71 gols esperados e ainda defendeu o único pênalti cobrado contra si. Considerando que esta é apenas sua segunda temporada completa como titular regular, os números impressionam ainda mais.

Na temporada 2023/24, Roefs era visto como um talento promissor no NEC Nijmegen, mas ainda atuava à sombra do goleiro titular e experiente Jasper Cillessen. Mais tarde, em entrevista à Voetbal International, Roefs contou o quanto aprendeu ao conviver com o veterano.

“Eu podia me testar contra o Jasper todos os dias. Ele sabe exatamente o que é exigido no mais alto nível. Claro que foi um exemplo para mim. Se minha carreira for como a dele, eu aceito”, afirmou. Roefs observava atentamente o que o goleiro de 36 anos fazia e procurava absorver isso para o próprio jogo.

“Às vezes, o Jasper fazia tudo parecer fácil, quando na verdade pode ser muito difícil para outros goleiros”, reconheceu Roefs. “Ele foi uma grande ajuda para mim, dentro e fora de campo. Eu sempre podia perguntar qualquer coisa, e ele era muito aberto comigo. Enquanto estava atrás dele, sentia que estava cada vez mais perto de conquistar meu espaço.”

Quando Cillessen se transferiu para o Las Palmas uma temporada depois, Roefs agarrou a oportunidade. Em seu primeiro ano como titular, então com 21 anos, causou excelente impressão, embora o próprio goleiro, bastante autocrítico, tivesse uma visão mais dura.

“Estou satisfeito com a temporada? A resposta curta é não. Tive muitos momentos em que não estive bem. Isso não deveria acontecer comigo. Uma vez por temporada, no máximo, mas não três”, avaliou.

Quando a Voetbal International conversou com Roefs no fim de fevereiro, ele ainda não imaginava que sua carreira estava prestes a dar um salto. “Se algo bom aparecer, estou disposto a considerar. Mas não parto do princípio de que isso vá acontecer neste verão europeu.”

Foi exatamente o que aconteceu. O Sunderland procurou o NEC Nijmegen, e o diretor-geral Wilco van Schaik se surpreendeu quando representantes do clube inglês se sentaram à mesa de negociações.

“Foi a transferência mais rápida que já vi”, revelou no podcast De Grote Bestuurskamer. “Foi realmente sem precedentes. Em determinado momento, Carlos Aalbers, diretor técnico do NEC, entrou com um papel na mão e disse: ‘Olha isso. 9,5 milhões de euros do Sunderland’. Eu respondi na hora: ‘Aceite! Onde eu assino?’”.

“Aalbers ainda queria negociar, mas eu não tinha interesse nenhum nisso. Perguntei: ‘Você enlouqueceu?’. Mesmo assim, as conversas continuaram. Em vinte minutos, a proposta já era de 10,5 milhões de euros, além de três bônus de um milhão. No fim das contas, toda a negociação não durou mais do que 20 minutos.”

Roefs certamente deve boa parte dessa transferência à sua participação no Europeu sub-21 com a seleção de base da Holanda. Foi naquele torneio que ele realmente se destacou em relação aos outros goleiros. Brilhou contra Portugal sub-21, mantendo a seleção holandesa — que jogou com um a menos — viva no jogo (0 a 1), e deixou sua marca de forma especial na semifinal perdida contra a Inglaterra.

Getty Images

“Estou indo longe demais se te chamar de Edwin van der Sar?”, perguntou um repórter da Ziggo Sport a Roefs durante o torneio. “Bom, isso é um pouco entusiasmado demais, eu acho”, respondeu o goleiro.

Ainda assim, não é surpresa que os olheiros do Sunderland tenham ficado de olho nele naquele período. O detalhe curioso da história é que Roefs nem sequer estava inicialmente cotado para ser o goleiro titular do Europeu sub-21, mas acabou assumindo a posição após a lesão de Rome-Jayden Owusu-Oduro.

Para o Sunderland, a contratação se mostrou um verdadeiro achado. Roefs já garantiu seu lugar no time titular durante a pré-temporada, e o técnico Régis Le Bris não tem qualquer intenção de retirá-lo de lá — assim como seus companheiros de equipe.

A recompensa máxima para Roefs veio no fim de agosto. Ronald Koeman pegou o telefone e ligou para a casa do goleiro, convidando-o a integrar a seleção holandesa nas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo contra Polônia e Lituânia.

O goleiro ainda não disputou nenhum minuto pela seleção principal, mas uma vaga como titular na próxima Copa do Mundo está longe de ser algo impensável. Mais uma vez, porém, Roefs prefere manter os pés no chão.

“Bart Verbruggen está indo muito bem”, afirmou à Voetbalzone em novembro. “Não há motivo para mudar nada. Além disso, Mark Flekken também é um ótimo goleiro. Eu só preciso continuar trabalhando e estar pronto quando a oportunidade aparecer.”

Há quatro anos, como terceiro goleiro do NEC, ele assistiu à Copa do Mundo no Catar do sofá da casa de amigos. “Naquela época, ninguém tinha ouvido falar de mim. E agora estou aqui. É assim que o futebol pode mudar rápido.”

Roefs espera estar na convocação holandesa para a Copa deste ano. “Só estar lá já seria incrível na minha idade. Claro que você sonha em jogar, mas isso não precisa acontecer agora. Passo a passo.” Algo que, convenhamos, seria até uma novidade em sua trajetória.