Em fim de contrato, Firmino tem torcida de Klopp para ficar no Liverpool

O técnico do Liverpool reiterou que deseja que o atacante brasileiro permaneça no clube, apesar dos rumores de uma possível saída

Especulações recentes sugeriram que o atacante brasileiro, Roberto Firmino, poderia se juntar a Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita quando seu contrato terminar no meio do ano, enquanto o Liverpool enfrenta uma reformulação que inclui nomes como Alex Oxlade-Chamberlain e Naby Keita, cujos contratos também estão para expirar.

Embora a saída dos dois meio-campistas pareça uma formalidade, Klopp destacou a importância de Firmino desde sua contratação em outubro de 2015. O alemão confirmou após a vitória contra o Wolves que quer que o brasileiro renove seu contrato atual, afirmando: "Eu disse isso antes - sim, quero mantê-lo no clube."

Firmino não participou da vitória dos Reds na FA Cup, pois ainda está se recuperando de uma lesão na panturrilha sofrida antes do Natal. O trauma também o manterá fora dos gramados para o confronto na Premier League contra o Chelsea, neste sábado, embora Klopp espere que o atacante uruguaio Darwin Núñez esteja apto o suficiente para jogar.

Getty Images

Com o brasileiro fora dos próximos jogos, as negociações sobre seu futuro no Liverpool provavelmente continuarão, embora ainda não se saiba se um novo acordo será fechado com o clube.