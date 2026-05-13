"Robert Lewandowski chegou a um acordo e assinará o contrato em breve"

Robert Lewandowski não vai para o FC Porto. Segundo a mídia polonesa, o atacante do FC Barcelona está prestes a ser transferido para o Al-Hilal, que lhe oferece um salário astronômico.

Na terça-feira, a Sky Sports divulgou que Francesco Farioli está interessado em contratar Lewandowski. O polonês deve deixar o FC Barcelona ao final desta temporada.

Lewandowski, de 37 anos, tem contrato prestes a expirar com o FC Barcelona e não parece que ele vá renovar o vínculo. No último fim de semana, o polonês conquistou o título nacional com o FC Barcelona.

Após o jogo decisivo pelo título, o jogador foi questionado sobre seu futuro. “Acabei de saber que ainda tenho 51 dias de contrato”, disse ele à Eleven Sports. “Então, ainda tenho algum tempo.”

Talvez ele nem precise desse tempo. O Al-Hilal está oferecendo a ele um salário de noventa milhões de euros por ano. Lewandowski já teria tomado sua decisão e estaria a caminho do Oriente Médio.

O ex-atacante do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund, no entanto, está longe de se tornar o jogador mais bem pago da Arábia Saudita. Cristiano Ronaldo ganha 180 milhões de euros por ano no Al-Nassr.



