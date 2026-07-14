Robbie van de Graaf (Bankzitters) revela a nova camisa do PSV, mas apaga sua postagem rapidamente

Robbie van de Graaf, conhecido do grupo “Bankzitters” do YouTube, compartilhou acidentalmente, na terça-feira, uma foto da nova camisa de jogo do PSV. A postagem foi removida rapidamente.

Enquanto os torcedores do PSV já esperam há algum tempo que o clube e a Puma divulguem a camisa titular, Van de Graaf já tem o novo modelo em mãos.

Na manhã de terça-feira, o YouTuber postou uma série de fotos de um safári na Tanzânia. Em uma das fotos, ele aparentemente vestia a nova camisa titular do PSV.

Entretanto, Van de Graaf excluiu a foto em questão. O jornalista Rik Elfrink, que acompanha o PSV em nome do Eindhovens Dagblad, porém, estava atento e fez uma captura de tela.

Ninguém no PSV quis confirmar oficialmente a Elfrink se essa é realmente a camisa para a próxima temporada.

Elfrink, aliás, não descarta que seja uma jogada de marketing inteligente do PSV. “Por quê? Na sexta-feira, o novo uniforme de casa estará à venda e um pouco mais de atenção para a situação não faz mal, o que o membro do canal do YouTube ‘De Bankzitters’ teria descoberto junto com alguns especialistas em marketing ligados ao PSV.”

“Van de Graaf sempre se empenhou pelo PSV e está bem a par dos bastidores do clube”, acrescenta Elfrink ao seu artigo.