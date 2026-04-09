Riyad Mahrez inicia negociações para voltar à Europa

Em um desdobramento emocionante que deve agitar o mercado de transferências de verão, o astro argelino Riyad Mahrez está prestes a retornar ao continente europeu, mais especificamente à Superliga Turca.

A rede turca “A Spor” revelou que há negociações em andamento entre Riyad Mahrez e o Fenerbahçe, indicando que o jogador está negociando diretamente com o clube turco para garantir sua contratação na próxima temporada.

A emissora turca acrescentou que os próximos dias podem trazer uma decisão sobre o futuro do astro argelino Riyad Mahrez, já que a temporada está chegando ao fim.

Mahrez (35 anos) é um dos principais pilares do elenco do Al-Ahli, clube saudita, e o técnico Matthias Jaissle conta com ele de forma essencial nas competições locais e continentais.

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De acordo com o jornal turco “Sabah”, o Fenerbahçe vê em Mahrez a solução ideal para reforçar a posição de ponta, depois que a diretoria concluiu que o quarteto formado por Kerem Aktürkoglu, Nene, Anthony Musaba e Oguz Aydin não é suficiente para as ambições futuras da equipe.

Mahrez tem contrato com o Al-Ahly até o verão de 2027, mas — assim como N'Golo Kanté, ex-jogador do Al-Ittihad de Jeddah que se transferiu para a liga turca — ele almeja voltar à Europa para viver uma nova experiência antes de se aposentar.

O Al-Ahli se prepara atualmente para enfrentar o Al-Duhail, do Catar, na próxima fase da Liga dos Campeões da Ásia, que será disputada no Estádio Al-Inmaa.