Enquanto a torcida do Al-Ahli do Saudi esperava um início tranquilo para a nova temporada, após um ano excepcional em que o time conquistou vários títulos, sinais de preocupação começaram a surgir dentro do clube. Em vez de resolver rapidamente as questões relacionadas às transferências, os recentes acontecimentos revelaram divergências nas visões técnicas e administrativas, o que lançou uma sombra sobre os preparativos da equipe e levantou dúvidas sobre como será o Al-Ahli na próxima temporada.

Reina um clima de expectativa nos corredores do Al-Ahli com o início dos preparativos para a nova temporada esportiva, diante da falta de uma visão clara sobre as características da equipe que encerrou a última temporada conquistando os títulos da Liga dos Campeões da Ásia e da Supercopa da Arábia Saudita.

O jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat” informou que há divergências de pontos de vista entre o diretor esportivo Roy Pedro e o técnico alemão Matthias Jaissle sobre uma série de questões técnicas relacionadas à formação da equipe e ao plano de trabalho para a próxima temporada, o que se refletiu diretamente na demora na tomada de várias decisões relativas ao mercado de transferências de verão.

De acordo com a reportagem, a diretoria do clube já tomou a decisão de não renovar o contrato do meio-campista marfinense Frank Kessié, de modo que sua trajetória na equipe chegará ao fim com o término do contrato, como parte de um plano de reestruturação do elenco em preparação para a nova temporada.

Por outro lado, ainda há incerteza em torno do futuro do astro argelino Riyad Mahrez, diante do aumento das notícias que associam seu nome a uma saída durante a atual janela de transferências de verão, embora não tenha havido nenhum comunicado oficial do clube ou do jogador até o momento.

Esses desdobramentos aumentaram a ansiedade entre a torcida do Al-Ahly, que aguarda as decisões da diretoria nos próximos dias, na esperança de manter o núcleo principal da equipe e reforçar o elenco com jogadores capazes de continuar disputando títulos nacionais e continentais, após os grandes sucessos alcançados na última temporada.

Nesse mesmo contexto, a diretoria do clube está trabalhando na negociação do contrato do meio-campista francês Enzo Melo, a fim de liberar uma das vagas para jogadores estrangeiros no elenco, o que permitirá a contratação de um novo jogador estrangeiro que atenda às necessidades da comissão técnica, como parte do plano de reformulação da equipe em preparação para os próximos compromissos.