Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Al Ahli SFC v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduzido por

Riyad Mahrez acirra as disputas dentro do Al-Ahly

Mercado da bola
R. Mahrez
M. Jaissle
Al Anwar x Al-Ahli
Al Anwar
Al-Ahli
King Cup
Suíça x Argélia
Suíça
Argélia
Copa do Mundo
Argélia
Alemanha
Arábia Saudita
Suíça
Canadá

Questões antigas que incomodam o campeão asiático

Enquanto a torcida do Al-Ahli do Saudi esperava um início tranquilo para a nova temporada, após um ano excepcional em que o time conquistou vários títulos, sinais de preocupação começaram a surgir dentro do clube. Em vez de resolver rapidamente as questões relacionadas às transferências, os recentes acontecimentos revelaram divergências nas visões técnicas e administrativas, o que lançou uma sombra sobre os preparativos da equipe e levantou dúvidas sobre como será o Al-Ahli na próxima temporada.

Reina um clima de expectativa nos corredores do Al-Ahli com o início dos preparativos para a nova temporada esportiva, diante da falta de uma visão clara sobre as características da equipe que encerrou a última temporada conquistando os títulos da Liga dos Campeões da Ásia e da Supercopa da Arábia Saudita.

O jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat” informou que há divergências de pontos de vista entre o diretor esportivo Roy Pedro e o técnico alemão Matthias Jaissle sobre uma série de questões técnicas relacionadas à formação da equipe e ao plano de trabalho para a próxima temporada, o que se refletiu diretamente na demora na tomada de várias decisões relativas ao mercado de transferências de verão.

De acordo com a reportagem, a diretoria do clube já tomou a decisão de não renovar o contrato do meio-campista marfinense Frank Kessié, de modo que sua trajetória na equipe chegará ao fim com o término do contrato, como parte de um plano de reestruturação do elenco em preparação para a nova temporada.

Por outro lado, ainda há incerteza em torno do futuro do astro argelino Riyad Mahrez, diante do aumento das notícias que associam seu nome a uma saída durante a atual janela de transferências de verão, embora não tenha havido nenhum comunicado oficial do clube ou do jogador até o momento.

King Cup
Al Anwar crest
Al Anwar
ALA
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL

Esses desdobramentos aumentaram a ansiedade entre a torcida do Al-Ahly, que aguarda as decisões da diretoria nos próximos dias, na esperança de manter o núcleo principal da equipe e reforçar o elenco com jogadores capazes de continuar disputando títulos nacionais e continentais, após os grandes sucessos alcançados na última temporada.

Nesse mesmo contexto, a diretoria do clube está trabalhando na negociação do contrato do meio-campista francês Enzo Melo, a fim de liberar uma das vagas para jogadores estrangeiros no elenco, o que permitirá a contratação de um novo jogador estrangeiro que atenda às necessidades da comissão técnica, como parte do plano de reformulação da equipe em preparação para os próximos compromissos.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google