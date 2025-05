River Plate x Universitário: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (27), no Monumental, pela última rodada da fase de grupos; veja os detalhes

River Plate e Universitário se enfrentam nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Monumental, em Buenos Aires, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Classificado com antecedência e líder do Grupo B com 11 pontos, o River Plate entra em campo para fechar a fase de grupos com autoridade. Apesar da frustração recente na eliminação para o Platense na Copa Argentina, o time de Marcelo Gallardo quer mostrar força no Monumental antes de embarcar rumo ao Mundial de Clubes. Invicto na Libertadores, com três vitórias e dois empates, o Millonario confia no talento de Franco Mastantuono e no bom momento ofensivo para sair com mais uma vitória em casa.

Depois de um início turbulento na fase de grupos, o Universitario deu a volta por cima com sete pontos nos últimos três jogos e chega à rodada final em segundo lugar, dependendo apenas de si para avançar. Um empate no Monumental garante a vaga nas oitavas, mas mesmo uma derrota pode classificá-lo — desde que haja empate entre Independiente del Valle e Barcelona de Guayaquil. Com moral elevado após vencer o Sporting Cristal e liderar o Apertura Peruano, a equipe de Jorge Fossati quer coroar sua recuperação com um feito histórico em Buenos Aires.

Prováveis escalações

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martinez Quarta, Paulo Diaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Franco Mastantuono, Sebastián Driussi e Facundo Colidio. Técnico: Marcelo Gallardo.

Universitário:Sebastião Britos; Andy Polo, César Inga, Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jairo Concha, Rodrigo Urena, José Carabalí; Alex Valera e Edison Flores. Técnico: Jorge Fossati.

Desfalques

River Plante

Pity Martínez (lesão).

Universitário

Sem desfalques confirmados.

Quando é?