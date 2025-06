River Plate x Monterrey: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (21), no Rose Bowl Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

River Plate e Monterrey se enfrentam neste sábado (21), às 22h (de Brasília), no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles, pela segunda rodada do Grupo E do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Como assistir River Plate x Monterrey online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Urawa Red por 3 a 1 na estreia, o River Plate lidera o Grupo E da Copa do Mundo de Clubes com três pontos e pode garantir a classificação antecipada para as oitavas de final em caso de nova vitória neste sábado. Na terceira e última rodada da fase de grupos, os argentinos enfrentam a Inter de Milão, no dia 25.

Já o Monterrey ocupa a vice-liderança da chave, com um ponto conquistado no empate por 1 a 1 com a Inter de Milão, na rodada de abertura. Agora, a equipe mexicana busca sua primeira vitória no torneio. Na rodada final, enfrenta o Urawa Red Diamonds.

River Plate: Armano; Montiel, Pezzella, Lucas Martíneze, Acuña; Fernández, Pérez, Castaño; Mastantuono, Borja e Colidio.

Monterrey: Andrada; Medina, Sergio Ramos, Guzmán; Chávez, Canales, Rodriguez, Torres e Arteaga; Berterame, Ocampos.

Desfalques

River Plate

Sebastián Driussi e Ruberto estão lesionados.

Monterrey

Carlos Salcedo está no departamento médico.

Que horas começa River Plate x Monterrey

Mundial de Clubes - Grupo E Rose Bowl

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

Classificação