River Plate completa "chapéu" no Flamengo e Thiago Almada é anunciado

O River Plate anunciou a contratação de Thiago Almada, encerrando uma extensa novela que também envolveu o Flamengo. O clube carioca disputou o meia argentino de 25 anos durante meses, em uma negociação longa e cheia de percalços, com o dirigente José Boto inclusive viajando à Argentina para tentar fechar o negócio diretamente com os representantes do jogador. No fim, porém, o River levou a melhor e concretizou o acordo.
O fator "casa" parece ter pesado na decisão de Almada. Revelado pelo Vélez Sarsfield, o meia deixou o futebol argentino em 2022 e passou por Atlanta United, Botafogo, Lyon e Atlético de Madrid antes de retornar ao país. Pelo clube espanhol, disputou 40 partidas, marcou quatro gols e deu duas assistências.
O River Plate havia anunciado a contratação do meia no último sábado (8), mas o vínculo foi oficializado nesta segunda-feira (10), quando Almada assinou o contrato ao lado do presidente Stefano Di Carlo e dos demais dirigentes do clube de Buenos Aires.
O argentino firmou acordo de quatro anos, válido até 2030. De acordo com jornais espanhóis, a transferência foi fechada por € 20 milhões (cerca de R$ 128 milhões), em mais um investimento de peso do clube argentino nesta janela de transferências.
Após não conseguir a contratação de Almada, o Flamengo sofreu outra decepção no mercado ao ver a negociação por Luiz Henrique, do Zenit, ser encerrada. O estafe do atacante recusou a proposta rubro-negra, fazendo o clube carioca voltar ao mercado em busca de uma alternativa para reforçar o ataque na sequência da temporada. O time segue vivo no Brasileirão, onde ocupa a vice-liderança, e na Copa Libertadores, em que está nas oitavas de final.