Rivaldo explica torcida pela Argentina na final da Copa do Mundo

Dez do pentacampeonato do Brasil em 2002 revelou torcida por Messi

Com a Argentina garantida na final da Copa do Mundo de 2022 após eliminar a Croácia nas semifinais da competição e a seleção brasileira já eliminada, os torcedores brasileiros se dividem entre "secar" a seleção argentina pela rivalidade, e torcer pelo título de Lionel Messi e seus companheiros.

Camisa dez da seleção brasileira no pentacampeonato mundial em 2002, Rivaldo já escolheu seu lado na decisão da Copa do Mundo de 2022. O pentacampeão usou as redes sociais para manifestar a sua torcida pela Argentina, afirmando ser um grande fã de Lionel Messi.

"Já não temos o Brasil e nem o Neymar nesta final de Copa, então vou ficar com a Argentina. Sem palavras para você, Messi. Você já merecia ser campeão do mundo antes, mas Deus sabe de todas as coisas e vai te coroar neste domingo. Você merece este título.", publicou Rivaldo.

A seleção argentina terá pela frente na decisão a França, que eliminou Marrocos nas semifinais nesta quarta-feira (13). O duelo será no próximo domingo (18), às 12h (de Brasília), no Lusail Stadium.