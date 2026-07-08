Rivaldo deixa de lado a rivalidade entre Brasil e Argentina por causa de Messi

A lenda do futebol brasileiro Rivaldo fez questão de elogiar a atuação de Lionel Messi e da seleção argentina, após a emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Egito e a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, na noite de terça-feira.

Rivaldo publicou uma mensagem em sua conta no Instagram, na qual elogiou o espírito de luta que marcou a partida, dizendo: “Que determinação, que vontade de vencer, que luta e que dedicação de todos! É isso que os torcedores esperam ver na Copa do Mundo”.

O ex-jogador brasileiro destacou especialmente o capitão da Argentina, acrescentando: “Quanto a Lionel Messi, isso é óbvio. Que jogador! Aos 39 anos, ele participa da Copa do Mundo pela sexta vez e continua demonstrando a mesma paixão pela camisa da Argentina; ele comemora, luta, chora e, mais uma vez, é decisivo”.

Rivaldo enfatizou que a rivalidade histórica entre Brasil e Argentina não o impede de reconhecer o valor do que o adversário apresenta, dizendo: “Sou brasileiro, amo meu país e sempre torcerei pela nossa seleção. A rivalidade faz parte do futebol, mas também sei valorizar e admirar quando assisto a uma partida fantástica e a uma equipe que dá tudo de si em campo”. Ele encerrou sua mensagem parabenizando a seleção argentina, afirmando que “partidas como essa enriquecem o futebol e merecem a Copa do Mundo. Parabéns à Argentina pela classificação”.

O Egito estava à frente por 2 a 0 até os 79 minutos, quando Messi e seus companheiros viraram o jogo contra a equipe do técnico Hossam Hassan e venceram por 3 a 2 em cerca de 13 minutos, garantindo assim um confronto nas quartas de final contra a Suíça, que derrotou a Colômbia nos pênaltis na manhã desta quarta-feira por 4 a 3.

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