Riscos que ameaçam a vida dos jogadores... Será que a partida entre França e Paraguai será adiada?

A partida entre França e Paraguai, marcada para a manhã de amanhã, domingo, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, corre o risco de ser adiada ou cancelada devido a uma forte onda de calor, em meio a alertas de especialistas sobre os riscos à saúde que podem ameaçar jogadores e torcedores.

O jornal britânico “The Sun” informou que as temperaturas na cidade de Filadélfia devem ultrapassar os 38 graus Celsius, enquanto a sensação térmica dentro do estádio ao ar livre pode chegar a cerca de 46 graus, devido aos altos índices de umidade.

Bharat Venkat, diretor do Laboratório de Termologia da Universidade da Califórnia, alertou para o perigo de realizar partidas nessas condições, afirmando: “Quando os jogadores realizam um grande esforço físico em um dia de calor extremo, as chances de sofrerem insolação aumentam significativamente, e os riscos podem, em alguns casos, chegar à morte.”

As preocupações não se limitam apenas aos jogadores, mas também abrangem os torcedores e as equipes de trabalho dentro do estádio, que carece de sistemas de controle de temperatura ou refrigeração.

Espera-se que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) recorra a intervalos para hidratação, além de disponibilizar áreas específicas para resfriamento e aplicar protocolos especiais para lidar com o calor; no entanto, essas medidas não parecem suficientes na opinião da Federação Internacional dos Jogadores Profissionais (FIFPRO) e de vários especialistas, que exigiram o adiamento das partidas quando as condições climáticas se tornarem inseguras.

Os regulamentos da FIFA indicam a possibilidade de adiamento das partidas caso a temperatura ultrapasse 32 graus Celsius, o que levanta dúvidas sobre a possibilidade de o confronto entre França e Paraguai ocorrer na data prevista.

Os jogadores da França recorreram a mangueiras de água para se refrescarem durante a partida anterior contra a Suécia, no estado de Nova Jersey, quando a temperatura chegou a 32 graus Celsius.

Nesse mesmo contexto, vários cientistas criticaram os critérios da FIFA para lidar com o calor, considerando-os insuficientes diante das condições climáticas extremas que os Estados Unidos enfrentam durante o verão.

Os desafios climáticos não se limitam à partida entre França e Paraguai, pois também surgiram preocupações em relação ao confronto entre Inglaterra e México na mesma fase, depois que reportagens da mídia mexicana mencionaram a possibilidade de antecipar o horário da partida em várias horas devido às previsões de mau tempo e à possibilidade de tempestades na Cidade do México.

Apesar dessas notícias, a FIFA manteve a data da partida inalterada, já que o confronto anterior do México contra o Equador já havia tido seu início adiado devido às chuvas torrenciais.

Além disso, a partida será disputada a mais de 2.200 metros acima do nível do mar, no Estádio Azteca — condições que dão vantagem à seleção mexicana, já que está acostumada a jogar nessa altitude, enquanto podem afetar a resistência e a recuperação dos jogadores da Inglaterra, além da diferença no comportamento da bola em altitudes elevadas, o que foi reconhecido pelo técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, que descreveu a vantagem dos anfitriões como “significativa”.