Risco de suspensão? Punição a caminho para o árbitro do dérbi de Madri

O árbitro Ortiz Arias, que apitou o clássico de Madri entre o Atlético e o seu visitante, o Real, enfrenta a punição de suspensão e afastamento da direção de partidas.

O site "Archivo VAR", especializado em casos de arbitragem polêmicos, afirmou que Ortiz Arias protagonizou, no estádio Metropolitano, uma das atuações de arbitragem inesquecíveis.

E prosseguiu: "4 erros graves e duas intervenções da tecnologia do árbitro de vídeo, além da existência de outros dois casos que ainda não foram tratados".

De acordo com o que apurou o "Archivo VAR", a punição já está de fato sobre a mesa, tratando-se da suspensão do árbitro por no mínimo duas rodadas.

O primeiro erro veio no lance em que Cristian Romero, jogador do Atlético de Madrid, pisou em Jude Bellingham.

O Archivo VAR destacou: "Ortiz Arias, num caso de confusão de identidade de jogador desses que não vemos todos os dias, mostrou o cartão amarelo a Bellingham, apesar de o autor da infração ser o defensor argentino".

A tecnologia do árbitro de vídeo interveio, e o árbitro se dirigiu à tela de revisão, e aqui surgiu o ponto passível de discussão: corrigiu o cartão e mostrou o amarelo a Romero, e será preciso esperar o que dirá a comissão técnica de arbitragem sobre a forma como a tecnologia do árbitro de vídeo lidou com a questão da confusão na identidade do jogador.

Já o segundo erro foi mais grave, e este não admite qualquer discussão ou interpretação: a entrada de Kang-in Lee em Fede Valverde, quando o jogador entrou com a ponta da chuteira no tornozelo do jogador do Real Madrid, um lance que exige claramente a expulsão direta.

Ortiz Arias estava a poucos metros do lance, mas não mostrou nenhum cartão, nem sequer o amarelo, e aqui a gravidade da situação se multiplica, porque a tecnologia do árbitro de vídeo também não interveio.

Nenhuma desculpa se sustenta diante deste lance: seja dizer que o Real Madrid retomou a jogada rapidamente, isso não muda nada; pois o árbitro é obrigado a parar o jogo, sobretudo porque Valverde protestava contra o lance diretamente à sua frente. Trata-se de um caso de expulsão que não foi assinalado em duas etapas: primeiro pelo árbitro, depois pela tecnologia do árbitro de vídeo.

Já o terceiro erro terminou ao menos de forma correta, ainda que a correção tenha vindo tarde. O pênalti marcado contra Dean Huijsen a favor de Giuliano Simeone.

Uma vez marcado o pênalti neste caso, o cartão vermelho é inseparável dele, pois não há possibilidade de dizer que havia disputa pela bola.

Ortiz Arias mostrou apenas o cartão amarelo, e precisou da intervenção da tecnologia do árbitro de vídeo e do encaminhamento à tela de revisão para expulsar o zagueiro.

E há um quarto erro que surgiu na manhã de hoje, após a publicação de uma imagem das arquibancadas: um pênalti a favor do Real Madrid por toque de mão de Pubill após uma finalização de Kylian Mbappé, um lance que não foi reprisado em nenhum momento durante a partida.

O Archivo VAR afirmou: "Sejamos claros neste ponto, por uma questão de justiça: é lamentável para Ortiz Arias, pois, embora não seja um árbitro internacional, possui uma carreira profissional bastante respeitável, e esta era a sua grande oportunidade, mas o problema é que ele a desperdiçou por causa de suas próprias decisões".

E enfatizou: "Ele poderia ter posto fim desde o início ao jogo perigoso imposto pelo Atlético desde o primeiro minuto, mas escolheu não fazer isso repetidamente. A partida estava em suas mãos e ele tinha espaço para lê-la, mas a leu de forma equivocada de propósito; ele teve a sua chance, mas não a aproveitou, e é difícil que tenha uma oportunidade semelhante novamente".

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