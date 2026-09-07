Rio Ferdinand revela o "superpoder" do Arsenal após clássico contra o Chelsea

O ex-zagueiro inglês Rio Ferdinand revelou o "superpoder" que o Arsenal possui e que pode levar a equipe à conquista do título da Premier League pela segunda vez consecutiva.

Ferdinand disse em sua análise sobre a vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Chelsea no clássico de Londres, no último domingo: "Acho que vocês parecem fortes. Agora também têm experiência. Até aquele erro que Declan Rice cometeu sobre Morgan Rogers a cerca de 10 minutos do fim mostra apenas a sólida compreensão de como gerenciar a partida e saber quando cometer as faltas grandes e desacelerar o jogo".

E acrescentou: "O Arsenal não precisa dominar, não precisa jogar bem em alguns momentos, mas está sempre dentro da partida".

Ferdinand prosseguiu: "Isso é algo que notei no Arsenal ao longo do último ano, eles não se importam em controlar a partida. Estávamos na era de Pep Guardiola, na qual tudo girava em torno dos sistemas e do controle das zonas, dos fluxos e de garantir que você domine a posse de bola".

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E explicou: "O Arsenal quer fazer isso em alguns momentos, mas eles não dependem apenas disso, podem vencer de muitas maneiras diferentes, e talvez isso represente o seu superpoder".

E concluiu: "Eles não têm apenas uma forma de vencer a partida, podem fazer isso de diversas maneiras, o que, na minha opinião, os torna uma equipe muito difícil de os adversários se prepararem para enfrentar".

O Arsenal reagiu após ficar atrás com um gol inicial de Morgan Rogers, quando a equipe de Mikel Arteta, frequentemente acusada de ser excessivamente conservadora, foi obrigada a sair de sua concha.

O Arsenal virou o rumo da partida com os gols do capitão Martin Ødegaard, que parece estar voltando ao seu melhor nível, e de Kai Havertz, depois que a equipe mostrou a superioridade ofensiva que sempre foi acusada de não possuir.

Apenas várias defesas espetaculares do novo goleiro do Chelsea, Emiliano Martínez, impediram a equipe de Arteta de ampliar a vantagem e, com a aproximação do fim da partida, o Arsenal começou a se apoiar em seus pontos fortes defensivos para encerrar o jogo com sucesso e prolongar seu início perfeito na nova temporada.