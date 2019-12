Richarlison terá desafio inédito na Premier League sem o “pai treinador”

Marco Silva não aguentou a sequência de maus resultados e foi demitido do Everton

Quando Richarlison deixou o e se apresentou ao , em 2017, a surpresa foi grande pela rápida adaptação ao futebol inglês – algo raro até mesmo para jogadores europeus e experientes.

Foram cinco gols e quatro assistências em sua primeira temporada, desempenho que valorizou tanto o brasileiro quanto o trabalho feito pelo técnico português Marco Silva.

Uma temporada depois, o anunciou Marco Silva como treinador. E um de seus primeiros movimentos foi o de convencer o novo clube a contratar Richarlison, que jamais escondeu o carinho que sente pela pessoa que o levou para a Europa.

“Marco é um treinador muito organizado e que cobra muito de seus jogadores. Ele sempre fica no campo de treinamento para nos mostrar as coisas. Quando eu preciso de uma explicação extra, vou para o seu escritório e nós conversamos. Isso me ajuda muito em campo, e não apenas sob um ponto de vista tático”, disse Richarlison em entrevista concedida em 2018.

“Ele é como se fosse um pai para mim”, completou.

As falas de Richarlison mostram o novo desafio que o atacante de 22 anos terá daqui para a frente. Nesta quarta-feira (05), Marco Silva foi demitido do Everton. Se a primeira temporada, 2018-19, não foi das melhores, a atual campanha vinha sendo ainda mais decepcionante para os Toffees: em 18 jogos foram apenas sete vitórias e nove derrotas. A última delas, um 5 a 2 para o arquirrival . Richarlison fez o segundo gol, insuficiente para salvar o único técnico com quem trabalhou na Europa de seguir no clube.

🔵 | Everton Football Club can confirm that manager Marco Silva has left the Club. #EFC pic.twitter.com/R2JqAMBdu2 — Everton (@Everton) December 5, 2019

O Everton ainda não confirmou quem será o novo treinador. Até lá, Duncan Ferguson assume o time interinamente e o clima segue duvidoso no estádio Goodison Park. Jogador de seleção brasileira, autor de gol de título na , fica também a dúvida sobre como Richarlison irá reagir à vida na sem alguém tão importante tanto no âmbito pessoal quanto profissional.