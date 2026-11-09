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Joaquim Lira Viana

Richarlison provoca Neymar nas redes sociais após polêmica envolvendo o pai do santista

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Atacante do Tottenham aproveitou repercussão de ação judicial para devolver provocação feita pelo camisa 10 do Santos nas redes sociais

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Richarlison voltou a provocar Neymar nas redes sociais após uma publicação sobre uma polêmica envolvendo o pai do jogador do Santos, Neymar da Silva Santos. O atacante do Tottenham aproveitou a repercussão do caso para retomar a troca de indiretas com o camisa 10, que ganhou força nas últimas semanas.

Ao comentar uma publicação do UOL no Instagram sobre a ação judicial envolvendo a compra de uma mansão de luxo pelo pai de Neymar, Richarlison ironizou o santista: “Então ele não leu o contrato, né?”.

A troca de indiretas começou no fim de outubro, quando Richarlison publicou um desabafo sobre a situação da compra de um imóvel em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A propriedade é alvo de uma disputa judicial envolvendo o atacante e o advogado Willer Tomaz. Na ocasião, Neymar aproveitou a publicação para provocar seu companheiro de seleção brasileira, comentando: “Próxima vez lê o contrato, seu moleque”.

A disputa envolvendo Richarlison e Willer Tomaz começou em 2020, quando o atacante afirma ter investido cerca de R$ 10 milhões, ao lado de sócios, na compra de uma mansão na Ilha Comprida, em Angra dos Reis. Segundo o jogador, ele recebeu uma proposta de compra do senador Flávio Bolsonaro, mas recusou a negociação. Dois anos depois, o imóvel passou a constar como propriedade de uma empresa ligada ao advogado Willer Tomaz, após uma transferência de direitos autorizada pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

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Richarlison afirma que perdeu a propriedade por meio de manobras judiciais, desabafando por meio de um vídeo nas redes: “Realmente gastei em torno de 10 milhões lá. E simplesmente me tomaram. E estou até hoje sem receber a minha grana!”.

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Tomaz, por sua vez, sustenta que adquiriu legalmente os direitos sobre o imóvel e que o jogador havia comprado a propriedade de antigos ocupantes sem titularidade legal. A disputa também chegou à Justiça, que deu decisões favoráveis à empresa do advogado.

Entenda a polêmica envolvendo o pai de Neymar

A ação judicial envolve a compra de uma mansão localizada no condomínio Tamboré, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. O imóvel foi negociado em maio de 2025 por aproximadamente R$ 95 milhões, em uma transação realizada por Neymar da Silva Santos, pai e empresário do jogador.

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A empresa D.Y.T.T. Administradora de Imóveis, responsável pela venda da propriedade, entrou com uma ação na Justiça de São Paulo cobrando R$ 58,9 milhões. Segundo a empresa, o contrato previa o pagamento de R$ 17,5 milhões na assinatura e outros R$ 32 milhões por meio da entrega de uma casa da família em Alphaville. A vendedora, porém, solicita que essa segunda parte seja quitada em dinheiro, além de cobrar multa, juros, indenização e valores referentes a obras realizadas no imóvel.

A defesa de Neymar Pai contestou a cobrança e classificou a exigência da empresa como uma pretensão “absurda, despropositada e desproporcional”. O argumento apresentado foi de que a vendedora tinha conhecimento da situação jurídica da propriedade oferecida como parte do pagamento. O processo ainda aguarda uma decisão de mérito.

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Written byJoaquim Lira Viana

Estagiário / Redator

Estudante de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Analiso o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

Especialidades:

  • Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
  • Análises e reportagens especiais 
  • Produção, narração e roteirização de podcasts
Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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