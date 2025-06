Richarlison cogita deixar o Everton ao fim da temporada e busca um gigante na Europa

Atacante sonha com a possibilidade de disputar títulos no continente. O mau momento do Everton o faz pensar em troca no mercado

A passagem de Richarlison pelo Everton pode chegar ao fim ao término da temporada inglesa. A dois jogos do fim, o clube do atacante brasileiro luta contra o rebaixamento na Premier League. Na contramão da equipe, ele mantém o destaque dentro das quatro linhas. Diante do cenário atual, o jogador de 25 anos pensa em deixar o Goodison Park no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL.

O desejo do centroavante é atuar por um clube gigante da Europa — Manchester United e Real Madrid demonstraram interesse no passado, mas não fizeram proposta pela contratação do atleta.

O estafe de Richarlison, liderado por Renato Velasco, conversa com clubes das principais ligas da Europa a fim de levá-lo para um gigante do futebol mundial. Ele dá preferência pela manutenção na Premier League.

Mesmo em uma temporada ruim do Everton — o time ocupa a 16ª posição, com 36 pontos, dois a mais que o Burnley, primeiro da zona de rebaixamento —, Richarlison coleciona bons números em 2021/2022. Ele fez dez gols e deu cinco assistências em 33 partidas disputadas. Esta já é a sua quarta temporada no clube. Antes de se transferir para o Goodison Park, o brasileiro passou pelo Watford, também da Premier League.

Richarlison tem contrato com o Everton até 30 de junho de 2024. O jogador é o principal nome do time comandada por Frank Lampard. Ele deu uma assistência para Dominic Calvert-Lewin e fez um gol na derrota do time por 3 a 2 para o Brentford, na tarde deste domingo, pela antepenúltima rodada da Premier League.