Richarlison ataca De Zerbi publicamente

A situação do brasileiro Richarlison fica cada vez mais complicada no Tottenham, depois de o técnico italiano Roberto De Zerbi decidir deixá-lo fora da lista do time na Premier League, antes de desferir um novo golpe no atacante ao também excluí-lo da lista de convocados que viajou para Liverpool pela Copa da Liga Inglesa.

A decisão de De Zerbi veio em um momento extremamente delicado para o Tottenham, que enfrenta um início bastante irregular no aspecto ofensivo, já que o time não conseguiu marcar nenhum gol em suas quatro primeiras partidas na Premier League, algo que aumenta os pontos de interrogação sobre as opções ofensivas do treinador, diante da continuidade da exclusão de um dos principais artilheiros da equipe na temporada passada.

Richarlison havia encerrado a temporada passada como artilheiro do Tottenham, depois de marcar 12 gols, e começou como titular na primeira partida do time diante do Brentford, antes de o cenário mudar rapidamente, quando foi pedido ao atacante brasileiro que buscasse um novo clube durante a janela de transferências de verão.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Apesar da nova oportunidade de participar com o time na Copa da Liga, Richarlison não se viu dentro dos planos de De Zerbi, que decidiu não convocá-lo para o confronto contra o Liverpool, o que provocou a irritação do jogador e o levou a expressar seu descontentamento publicamente pelas redes sociais.

Após a repercussão das declarações de De Zerbi relacionadas à sua exclusão, Richarlison reagiu a uma das publicações que reproduziram a fala do treinador na plataforma "Instagram", utilizando inicialmente um emoji que representa choro, em clara referência ao seu descontentamento com a decisão.

O atacante brasileiro não se limitou a isso, mas recompartilhou a publicação em sua conta e acrescentou um comentário bastante conciso, porém de significado evidente, ao escrever: "Por quê?".

Essa reação revela o tamanho da tensão que envolve o futuro de Richarlison dentro do Tottenham, especialmente porque o jogador não conseguiu até agora concretizar sua saída do clube, apesar de várias tentativas de encontrar um novo time para ele durante a janela de transferências de verão.

Houve tentativas de transferir Richarlison para vários clubes, entre eles o Everton e o Trabzonspor, além do Vasco da Gama, mas nenhuma dessas movimentações foi bem-sucedida, fazendo com que o jogador permaneça no Tottenham em uma situação ainda mais complicada.

De acordo com o que noticiou o jornal "Daily Mail", Richarlison ficou fora dos planos de De Zerbi no momento atual, apesar de estar disponível para participar da Copa da Liga, o que torna sua exclusão do confronto contra o Liverpool ainda mais motivo de questionamentos.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Isso ocorre em um momento em que o Tottenham precisa de soluções ofensivas urgentes, depois de o time ser incapaz de balançar as redes nas quatro primeiras partidas do campeonato, aumentando a pressão sobre De Zerbi, que se vê diante de um dilema duplo: buscar soluções ofensivas e, ao mesmo tempo, lidar com o futuro de um atacante que foi o artilheiro do time na temporada passada.

Por outro lado, parece que a relação entre Richarlison e o técnico italiano entrou em uma nova fase de tensão, depois de o descontentamento do jogador passar dos bastidores para o público através das redes sociais, à espera do rumo que as coisas tomarão no próximo período e se as duas partes conseguirão superar a divergência, ou se a exclusão do atacante brasileiro abrirá caminho para o fim de sua trajetória no Tottenham.