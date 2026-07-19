Rice: Estamos cansados de ficar na “zona dourada” da Copa do Mundo

Declan Rice afirmou que a atual seleção da Inglaterra é a que está mais próxima de repetir a conquista dos campeões da Copa do Mundo de 1966, ressaltando que esta geração é a melhor em muitos anos, após encerrar sua participação na Copa do Mundo de 2026 no terceiro lugar, após a vitória sobre a França.

A seleção da Inglaterra encerrou sua participação na Copa do Mundo de 2026 em terceiro lugar, após derrotar a França por 6 a 4 na noite de sábado, na disputa pelo terceiro e quarto lugares, alcançando assim seu melhor resultado no torneio desde que conquistou o título no Estádio de Wembley, há 60 anos, sob o comando de Sir Alf Ramsey.

Embora a campanha da seleção inglesa nos Estados Unidos, no Canadá e no México possa ser lembrada pela eliminação decepcionante nas semifinais contra a Argentina, Rice, que marcou um gol espetacular contra a França, demonstrou otimismo em relação ao futuro da equipe.

Em declarações à BBC, Rice disse: “Esta é a melhor seleção da Inglaterra há muito tempo, e isso é um fato; ninguém pode tirar isso de nós”.

E acrescentou: “Acho que merecemos nos sentir orgulhosos como grupo, mas ainda estamos muito tristes pela derrota naquela partida da semifinal”.

E continuou: “Estamos cansados de falar sobre o nosso orgulho por termos chegado às semifinais ou às quartas de final; afinal, o que queremos é vencer com a seleção da Inglaterra. Mas terminar este torneio em terceiro lugar é uma conquista de verdade”.

E acrescentou: “Estamos muito perto, de verdade. Muito se falou sobre este grupo nos últimos anos após as eliminações em torneios. Houve derrotas nas semifinais, nas quartas de final e na final”.

E Rice concluiu: “Acho que precisamos seguir em frente. Acredito de verdade que estamos perto. O futebol se decide por pequenos detalhes, e ontem à noite perdemos por causa desses detalhes, dentro das nossas duas áreas”.

A seleção da Inglaterra estava a poucos minutos de chegar à final, antes que a seleção da Argentina marcasse dois gols a partir dos 85 minutos, com Enzo Fernández e Lautaro Martínez, garantindo assim a vaga na final às custas dos ingleses.