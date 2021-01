Riccardo Calafiori: a estrela da Roma cuja carreira quase acabou na base

O jovem de 18 anos, especulado em clubes como Manchester United e Juventus, quase teve que encerrar a carreira após lesão no joelho em 2018

Com 18 anos, o lateral esquerdo Riccardo Calafiori, da , é reconhecido como uma das maiores promessas do futebol italiano, com o jovem começando a fazer a diferença no time profissional dos Giallorossi.

A dois anos atrás, porém, existia uma grande possibilidade da carreira de Calafiori ter sido encerrada precocemente.

Fazendo seu segundo jogo pelo sub-19 da Roma contra o na Uefa Youth League em outubro de 2018, Calafiori foi vítima de uma entrada duríssima de Vaclav Svoboda, no minuto 82, que "quebrou seu joelho direito em pedaços."

Todos os ligamentos no joelho de Calafiori haviam sido rompidos, junto de seu menisco e sua cápsula articular. Médicos, na época, afirmaram que esta seria uma lesão que ocorreria "uma vez a cada dez anos", mais similar ao tipo de trauma após uma colisão no motocross do que uma entrada em um campo de futebol.

O jovem recebeu o diagnóstico certo de que a lesão ameaçaria sua carreira.

Um jogador com menos vontade de chegar ao topo poderia ter deixado seu sonho para trás naquele momento, mas Calafiori havia chegado muito perto para desistir. Após fazer as cirurgias necessárias nos , sua trajetória de volta aos treinos começou.

Reconhecido por seu potencial na Roma desde seus nove anos de idade, Calafiori ganhou proeminência em 2017-18, quando, com 15 anos, foi fundamental na campanha do sub-17 do clube, vencedor da liga e da copa da categoria.

Seu talento era tão óbvio que o super-agente Mino Raiola rapidamente se tornou seu empresário, mas poucos meses depois, o garoto se viu em uma cama de hospital sonhando com uma possível volta aos gramados.

No dia de sua lesão, ficou muito claro o quanto aqueles que viviam no clube reconheciam o seu talento.

No final daquela tarde, o atacante da Roma, Edin Dzeko, celebrou seu gol contra o Viktoria, na Liga dos Campeões, correndo até o banco de reservas, recebendo uma camisa de Calafiori e mostrando para a torcida, em tributo ao jovem talento.

347 dias se passaram desde a lesão de Calafiori e seu retorno pela Roma, no começo da temporada 2019-20. Foi aí que sua segunda carreira começou.

"A recuperação foi a coisa mais difícil que passei," recentemente contou a Roma TV após sua jornada para voltar aos campos. "Eu tinha um joelho três vezes o tamanho do outro."

Excluindo três vezes que ficou no banco de reservas do time principal de Paulo Fonseca, Calafiori passou a maior parte da temporada jogando pelo sub-19, marcando nas três últimas partidas antes da paralisação da campanha devido ao Covid-19.

Foi, porém, convidado a treinar com os profissionais após a paralisação, estreando como titular diante da campeã , na última rodada da temporada.

Jogando como ala esquerdo, Calafiori já teve um impacto positivo, sofrendo um pênalti que Diego Perotti conseguiu converter, antes de balançar as redes - mas viu o gol ser anulado, já que estava impedido - na vitória da Roma por 3 a 1.

Mesmo tendo sido especulado em clubes como , Juventus, e Inter durante a janela de transferências em 2020, Calafiori permaneceu no clube da capital e se tornou um nome recorrente no elenco principal.

Tendo perdido um mês entre outubro e novembro após testar positivo para coronavírus, o jovem logo retornou ao grupo e instantaneamente começou como titular na no duelo diante do CFR Cluj, da Romênia.

Foi na sua segunda aparição em um torneio da Uefa, porém, que ele marcou história.

Contra o , da , no Olímpico, Calafiori aproveitou o rebote de uma falta batida por Bruno Peres e acertou um chutaço de fora da área, de primeira, no ângulo do goleiro, marcando pela primeira vez no futebol profissional.

"Foi mais bonito do que foi difícil," contou aos repórteres em entrevista após a partida. "Fico triste por não ter público no estádio, gostaria de ter comemorado com a torcida, mas estou feliz."

Fonseca, enquanto isso, colocou panos frios. "Calafiori é um jovem talentoso, mas precisa de tempo para se desenvolver. Tratá-lo como o melhor do mundo não é a melhor coisa a se fazer. Nós sabemos que ele terá um grande futuro"

Desde então, apareceu mais duas vezes saindo do banco de reservas na . Além de atuar na lateral esquerda, também vem sendo testado como zagueiro pelo lado esquerdo.

Já parte da sub-21, assinou um novo contrato com a Roma em dezembro que o manterá em seu clube do coração até o meio de 2025.

"Esse é meu sonho desde que eu era criança," falou após assinar o contrato. "É a coisa mais linda do mundo. Significa muito para mim."

"Qualquer garoto que cresceu aqui, apaixonado por essas cores, sonha em chegar aonde eu estou. Eu ainda não consigo entender que tudo deu certo. Meu sonho agora é levantar uma taça com essa camisa."

A torcida da Roma também sonha com isso, já que, com as recentes aposentadorias de Francesco Totti e Daniele de Rossi, eles esperam ter um novo jovem formado em casa para torcer. Com tudo que Calafiori já passou em sua carreira, muitos, em Roma e fora da Itália, acreditam que ele pode cumprir seu incrível potencial.