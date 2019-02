Ricardo Oliveira iguala Zico em gols na Libertadores

O atacante do Galo está a um tento de igualar os números de Pelé na competição sul-americana

Os dois gols marcados por Ricardo Oliveira contra o Danúbio, do Uruguai, não foram suficientes para o Atlético-MG deixar Montevidéu com uma vitória no jogo de ida da pré-Libertadores. Entretanto, o prêmio de consolação para o atacante foi ter igualado uma marca importante.

Aos 38 anos, Ricardo Oliveira chegou a 16 gols na Libertadores e igualou o número de bolas nas redes que Zico fez pelo Flamengo. O atacante, que defendeu Santos, São Paulo e o Galo no certame continental, está agora a um tento de igualar os 17 de Pelé na Libertadores.

Foi no Santos que Ricardo mais vezes balançou as redes na Libertadores: 12 em 19 partidas. Tanto pelo São Paulo quanto agora pelo Atlético foram dois tentos. Além de Pelé, outros nomes que estão na frente de Ricardo Oliveira dentre os brasileiros com mais gols na Libertadores estão Marcelinho Carioca (18), Tita (18), Guilherme (19), Jairzinho (21), Célio Tavares (22), Palhinha (25) e Luizão (29).